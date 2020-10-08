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مرأة

متنوعة ولافتة.. شاهد أجمل إطلالات روبي في عيد ميلادها

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:21 ص
روبي
روبي
هاجر هانئ
يصادف اليوم  الخميس 8 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة روبي، وعلى الرغم من أنها من النجمات اللاتي ليس لديها حضور قوي على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أنها تخطف الأنظار بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات.

تتميز الفنانة روبي بأنها تحرص على إتباع أحدث صيحات الموضة و تقوم باقتناء الأزياء و قطع الملابس التي تتناسب و تكشف عن رشاقتها وأناقتها، و تميل روبي إلي اختيار الإطلالات الكاجوال والعملية أكثر من الملابس الكلاسيكية.

تقوم روبي باختيار الألوان المتنوعة و لكنها تميل في الكثير من الأحيان إلي الألوان المبهجة و الزاهية مثل الأبيض و الأصفر و الفوشيا و غيرهم من الألوان الأخرى.

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لم تقتصر الموضة عند روبي على الملابس فقط بينما تمتد أيضا إلي تسريحات الشعر التي تظهر بها، و ولفتت روبي  الأنظار فى الآونة الأخيرة حول تسريحات شعرها المتنوعة والمختلفة، حيث تميزت باختيار القصات والتسريحات المتناسقة مع وجهها والتى تظهر جمال ملامحها.

تألقت روبي  بتسريحات الشعر الكيرلى وفى بعض الأحيان بالشعر الناعم الانسيابي المموج، كما اعتمدت على قصات الشعر القصير، إضافة إلي ذلك لا تقوم روبي بالإفراط في استخدام مستحضرات التجميل و لكنها تعتمد على اللمسات البسيطة وغير المبالغ فيها.

متنوعة ولافتة.. شاهد أجمل إطلالات روبي في عيد ميلادها
متنوعة ولافتة.. شاهد أجمل إطلالات روبي في عيد ميلادها
متنوعة ولافتة.. شاهد أجمل إطلالات روبي في عيد ميلادها
متنوعة ولافتة.. شاهد أجمل إطلالات روبي في عيد ميلادها
متنوعة ولافتة.. شاهد أجمل إطلالات روبي في عيد ميلادها
متنوعة ولافتة.. شاهد أجمل إطلالات روبي في عيد ميلادها
متنوعة ولافتة.. شاهد أجمل إطلالات روبي في عيد ميلادها
متنوعة ولافتة.. شاهد أجمل إطلالات روبي في عيد ميلادها
متنوعة ولافتة.. شاهد أجمل إطلالات روبي في عيد ميلادها
متنوعة ولافتة.. شاهد أجمل إطلالات روبي في عيد ميلادها
متنوعة ولافتة.. شاهد أجمل إطلالات روبي في عيد ميلادها
متنوعة ولافتة.. شاهد أجمل إطلالات روبي في عيد ميلادها
متنوعة ولافتة.. شاهد أجمل إطلالات روبي في عيد ميلادها
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