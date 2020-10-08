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سيارات

إطلاق سوبارو موديل 2021 بمحرك 2500 سي سي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:11 ص
صدى البلد
أماني نوار
أطلقت سوبارو سيارتها الجديدة XV موديل 2021، بعزم دوران 196 نيوتن متر، ومحرك بناقل حركة يدوي 6 سرعات أو ناقل حركة CVT وجميع نسخ XV بنظام دفع رباعي مع توجيه نشط لعزم الدوران.

وتحتوي السيارة على تحديثات في الواجهة، والشبكة الأمامية بعد إعادة التصميم مع عجلات ألومنيوم جديدة مقاس 17 بوصة.

أما المقصورة الداخلية فهي مزودة بنظام أوتوماتيك للتحكم في الحرارة ونوافذ وأقفال كهربائية ونظام معلومات وترفيه بشاشة مقاس 6.5 بوصة.

أما في نسخة XV SPORT، فهي زودت بمحرك سعته 2500 سي سي بقوة 185حصان ، 328 نيوتن متر من عزم الدوران ، كما يتصل بناقل حركة أوتوماتيك متغير باستمرار XMOOD ووضعين للقيادة الثلج والطين.

يذكر أن أعلنت شركة سوبارو عن تفاصيل السيارة فورستر الهجينة الجديدة A ch ، وهي ذات خاصية الدفع الرباعي ، ويعتبر الجيل الخامس من فورستر ذات الدفع الرباعي يأتي متطورا بشكل كبير مع تجهيزات قياسية.

وأوضحت شركة سوبارو ان فورستر تعتمد على منصة عالمية ، بالاضافة الى المزيد من مقاومة الالتواء والصدمات ، ومساحة كبيرة، حيث إن طول السيارة 4.63 متر وعرضها 1730 سم وارتفاعها 1815  .

وصرحت الشركة بأن الفنيين قاموا بمسح بطارية ليثيوم أيون التي تزود المحرك الكهربائي القوي بقوة 12 كيلووات / 66 نيوتن متر بالطاقة ، ووضع الماكينة في علبة التروس ويمكنها قيادة فورستر التي تزن  1.7 طن ببطارية مشحونة بالكامل تصل إلى 1.6 كم و بسرعة 40 كم / ساعة.

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