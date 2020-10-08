تغيير طريقة حذف تطبيقات آيفون بعد إطلاق iOS 14.. إليك كيفية القيام بذلك

مع إصدار نظام تشغيل هواتف آيفون الجديد iOS 14، أضافت شركة آبل خاصية مكتبة التطبيقات، والتي تعمل بشكل أشبه بدرج التطبيقات الذي يخزن جميع التطبيقات المثبتة على هاتفك الذكي، ما أدى إلى تغيير طريقة حذف التطبيقات وجعلها أكثر صعوبة.





ووفقًا لما ذكره موقع "cnet" المتخصص في مجال التقنية، إن معرفة كيفية حذف تطبيق على آيفون ما هي طريقة لابد من معرفتها، خاصة إذا كنت تخطط لشراء هاتف iPhone 12 المنتظر، والذي سيصدر بنظام التشغيل iOS 14، والذي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي في 13 أكتوبر.





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لذا فيما يلي نقدم إليك طريقة حذف تطبيقات آيفون داخل نظام التشغيل iOS 14





- حذف التطبيقات من الشاشة الرئيسية:





1. اضغط ضغطة مطولة على أيقونة التطبيق لبضع ثوانٍ حتى تبدأ رموز التطبيق في الاهتزاز.





2. من القائمة اضغط على خيار "إزالة التطبيق"،Remove App أو اسحب التطبيق إلى علامة (-) التي ستظهر أثناء اهتزاز التطبيق، وسيسألك النظام عما إذا كنت تريد حذف التطبيق أو نقله إلى مكتبة التطبيقات.





3. سيؤدي حذف التطبيق إلى إزالة جميع بياناته من هاتفك، مما يؤدي إلى تحرير مساحة تخزينية، أما إذا اخترت نقله إلى مكتبة التطبيقات سيؤدي ذلك إلى إزالة رمز التطبيق من شاشتك الرئيسية فقط. سيظل التطبيق مثبتًا ويمكنك الوصول إليه في أي وقت عن طريق التمرير من اليمين إلى اليسار على شاشتك الرئيسية حتى تصل إلى مكتبة التطبيقات.





- حذف التطبيقات الموجودة في مكتبة التطبيقات:





1. اذهب إلى شريط البحث أعلى مكتبة التطبيقات والبحث عن التطبيق الذي تريد التخلص منه أو التمرير لأسفل حتى تجده.





2. اضغط ضغطة مطولة على أيقونة التطبيق حتى ترى قائمة منبثقة، ثم حدد حذف التطبيق Delete App.





3. أو يمكنك تجربة طريقة أخرى لحذف التطبيق من مكتبة تطبيقات آيفون، من خلال العثور على التطبيق في المجلد واضغط ضغطة مطولة ثم حدد حذف التطبيق من القائمة المنبثقة.





4. بعد ذلك، يمكنك متابعة حذف التطبيقات بالنقر على رمز "X" بعد تشغيل وضع الاهتزاز، اضغط على تم أو اترك المجلد عند الانتهاء.