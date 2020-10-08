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مصطفى بكري: الدولة المصرية مستهدفة ..فيديو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:54 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدولة المصرية مستهدفة منذ العصور القديمة بالكامل مؤكدا أن الإستهداف بدأ منذ عهد محمد علي مرورا بفترة الزعيم جمال عبد الناصر وجميع العصور.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن هناك الجماعات الإرهابية لانهم لا تريد لمصر التقدم أو النهضة أو أن يكون هناك تنمية حقيقية داخل الدولة.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن هناك من يرغب أن يصدر لنا الأزمات والمشاكل مؤكدا أن البعض يرغب أن تحاصر الدولة المصرية بالمشاكل والأزمات سواء في مشاكل التأمين أو التصالح وغيرها من العديد من المشاكل.

وأشار بكري إلى أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي له رؤية واضحة وقام بتحقيق العديد من الإنجازات الكبرى والمشاريع التي وصلت إلى حد الإعجاز.

وقال مقدم برنامج حقائق وأسرار أنه على الرغم من الإيجابيات الكبيرة للدولة المصرية فيما قامت به إلا أن ذلك لا يمنع أن هناك مشاكل ويجب العمل على مناقشتها وحلها. 
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