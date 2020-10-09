غدا .. مؤتمر تطوير التعليم الجامعي بكلية تربية عين شمس

ينظم مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية جامعة عين شمس المؤتمر الدولي الثالث عشر وذلك فى الفترة من ١٠: ١١ من أكتوبر الجاري.
يأتي ذلك في إطار مساعي جامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتينى الرامية لتحقيق رسالتها وأهدافها العلمية والخدمية، وتفعيلا لدورها الهام والمحوري في مجال تشجيع البحث العلمي.
ويعقد المؤتمر بتقنية الفيدو كونفرنس تحت بعنوان: المنظور العالمي لتطوير منظومة التعليم (الجامعي – العام – الفني) والإفادة منه في مصر.
يرأس المؤتمر د. ماجد أبو العينين عميد كلية التربية ورئيس مجلس إدارة المركز، ود. حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس المؤتمر، ومقرر المؤتمر د. زينب محمد حسن خليفة مدير مركز تطوير التعليم الجامعي.
وتعقد الجلسة الافتتاحية بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.
وتدور محاور المؤتمر حول: أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وعلاقتها بالتعليم - التحديات الجديدة التي تواجه البحث العلمي في التعليم العالي - راس المال البشري الجامعي: تكوينه واستثماره - دور المنظمات الدولية في دعم التعليم الفني - دور التعليم الالكتروني في دعم منظومة التعليم في ظل جائحة كورونا- دور الجامعات التكنولوجية في دعم المنظومة التعليمية - تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والصناعة - دور الثروة الصناعية الرابعة في دعم منظومة التعليم - النماذج العالمية المتعلقة بالتعليم والتعليم الفني - سياسات التعليم الفني والتدريب المهني في دول العالم ودورها في تعزيز القدرة التنافسية - تحديد ممارسات منظومة التعليم الجامعي والعام والفني مع دول الاتحاد الافريقي والعالم العربي والاتحاد الأوروبي والاقتصادات الناشئة - دور التعليم والتعليم الفني في دعم الابتكار وريادة الأعمال - آليات تحقيق عائد للاستثمار في التعليم والتعليم الفني - تطوير المناهج ونظم التقويم طبقا للمتغيرات العالمية - تطوير سياسات الإعلام في التعليم والتعليم الفني في ضوء المعايير الدولية والقدرة التنافسية