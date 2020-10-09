غدا .. مؤتمر تطوير التعليم الجامعي بكلية تربية عين شمس

ينظم مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية جامعة عين شمس المؤتمر الدولي الثالث عشر وذلك فى الفترة من ١٠: ١١ من أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار مساعي جامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتينى الرامية لتحقيق رسالتها وأهدافها العلمية والخدمية، وتفعيلا لدورها الهام والمحوري في مجال تشجيع البحث العلمي.

ويعقد المؤتمر بتقنية الفيدو كونفرنس تحت بعنوان: المنظور العالمي لتطوير منظومة التعليم (الجامعي – العام – الفني) والإفادة منه في مصر.





يرأس المؤتمر د. ماجد أبو العينين عميد كلية التربية ورئيس مجلس إدارة المركز، ود. حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس المؤتمر، ومقرر المؤتمر د. زينب محمد حسن خليفة مدير مركز تطوير التعليم الجامعي.





وتعقد الجلسة الافتتاحية بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.



