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فن

برفقة أصدقائه .. أحمد حاتم من داخل صالات الألعاب

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:58 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان أحمد حاتم، صورة جديده له، بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر فى الصوره برفقه اصدقائه من بعد ممارستهم رياضه الاسكواش من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية؛ لرفع لياقته البدنية.


كتب معلقا على الصوره:" ملوك الصالات .. ابطال الجمهورية عدوا حدود العالمية".

‎وشارك أحمد حاتم في بطولة فيلم الغسالة" مع هنا الزاهد ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

‎وكان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، حيث نشرت الشركة المنتجة للعمل، صورة، عبر حسابها، من الكواليس، وكتبت "فركش"

‎الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".

وعلي صعيد اخر اعلن المنتج احمد السبكي عن تعاون جديد بينه وبين الفنان احمد حاتم حيث قد شارك المنتج أحمد السبكى صورة جديدة من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر السبكى بصحبة الفنان أحمد حاتم والمؤلف محمود زهران وكتب معلقًا على الصورة: "فيلم العاشق.. أحمد حاتم.. تأليف محمود زهران.. إخراج عمرو صلاح".
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