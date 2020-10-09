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اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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محمد صبيح
ينشر “صدى البلد” اسعار الخضراوات والفواكه اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 في سوق العبور لتجارة الجملة، خاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة، وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح ما بين 2 و6 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 4.5 جنيه.

وتراوح كيلو البطاطس من 1.75 إلى 2.75 جنيه والبصل من 3.5 إلى 5 جنيهات، والكوسة من 3 إلى 7.50 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 إلى 16 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 6 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 4 إلى 5 جنيهات. 

وسجّل سعر كيلو الخيار البلدى من 4 إلى 5 جنيهات، والخيار الصوب من 5 لـ 7 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 18 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 14 و16 جنيهًا، وسجل كيلو القلقاس من 4 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 23 إلى 27 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات والبنجر 4 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1 إلى 2.50 جنيه والباذنجان البلدي 2 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 3 جنيهات.


وتراوح سعر البرتقال البلدى من 5 إلى 10 جنيهات والجريب فروت بسعر 5 جنيهات والعنب رومى الأحمر يتراوح ما بين 3 و5 جنيهات، والبلح الزغلول من 3 إلى 6 جنيهات.

وسجل سعر التفاح الأمريكى من 17 إلى 23 جنيها، والكانتلوب من 4 إلى 6 جنيهات.. والبلح الرملى بـ 7 جنيهات والبلح السيوى بـ 20 جنيها والمانجو عويسى بسعر 27 جنيها، والمانجو زبدية بسعر 12 جنيها، والمانجو الفص بسعر 20 جنيها والتين البرشومى بسعر 9 جنيهات، والجوافة 5 جنيهات، والرمان بسعر 4 جنيهات.
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