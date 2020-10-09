أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 14 و16 جنيهًا، وسجل كيلو القلقاس من 4 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 23 إلى 27 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات والبنجر 4 جنيهات.