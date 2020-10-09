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رياضة

أحمد جمعة يسجل الهدف الثاني للمصري أمام الإسماعيلي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:47 م
أحمد جمعه
أحمد جمعه
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عبدالله هشام
تقدم فريق المصري بالهدف الثاني في شباك فريق الإسماعيلي في المباراة  المقامة على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز. 

وجاء هدف فريق المصري الهدف في الدقيقة 66 عن طريق اللاعب كريم العراقي بينما سجل الهدف الثاني احمد جمعه في الدقيقة 81 من زمن المباراة. 

وخلال الشوط الاول استحوذ فريق المصري علي الكرة بنسبة 60% مقابل 40 % لصالح فريق الاسماعيلي.

وكان فريق الاسماعيلي الأكثر خطورة على المرمى بواقع 5 تسديدات مقابل 4 لفريق المصري كلهم خارج الثلاث خشبات . 

وعانى فريق المصري في مسابقة الدوري عقب استئناف المسابقة في شهر أغسطس الماضي، بسبب إصابة معظم لاعبيه بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وتأكد هبوط طنطا ونادي مصر إلى القسم الثاني، ويتبقى فريق ثالث لم يتحدد حتى الآن.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز الـ 12 بـ 36 نقطة.
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