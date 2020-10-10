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اقتصاد

تعرف على سعر العملات العربية السبت 10-10-2020

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
العملات العربية
العملات العربية
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علياء فوزى
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 10 اكتوبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.76جنيه للشراء و 51.54جنيه للبيع


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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.49 جنيه للشراء 41.82 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.79 جنيه للشراء و22.27 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.77جنيه للشراء و 40.96 جنيه للبيع .



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