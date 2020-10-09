حملات مسائية للنظافة وتطهير خطوط الصرف في مصيف بلطيم ودسوق.. صور

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ ، اليوم الجمعة، حملات للنظافة ليلية بمصيف بلطيم، وإعادة تجميل المصيف، ورفع كفاءة الإنارة، وتطهير خطوط الصرف الصحي، وحملة نظافة ليلية بدسوق، وإزالة الإعلانات المخالفة بسيدي سالم، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





ومن جانبها، أشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز و مدينة دسوق ، على توصيل خط لتصريف مياه الأمطار بطول 42 مترًا بقرية سنهور المدينة، وعلى حملة النظافة بمنطقة المستعمرة بحى شمال.





كما تابعت ماضي، إنهاء مشكلة الصرف الصحى بمربع الصحة بحى جنوب، وصيانة وتركيب كشافات ليد بطريق المستشفى العام وأمام مستشفى الحميات، وأعمال الصيانة لكشافات الإنارة وتطهير خطوط الصرف الصحي بقرية جماجمون التابعة لمحلة أبوعلى.





وأشرف العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم على حملات النظافة والتجميل بالفترة المسائية، للقضاء على التراكمات والوصول إلى أعلى معدلات النظافة للمدينة، ورفع المخلفات وإجراء أعمال التجميل بقسم الصيانة والمرافق ببناء سور الحملة الميكانيكية وتأمين السور بالارتفاع المناسب، حفاظًا على المعدات والسيارات بالحملة الميكانيكية، ورفع كفاءة النظافة بكافة بالشوارع بالمشاركة مع الحملة الصحية بالمدينة لرش وتعقيم الأماكن الحيوية بمناطق المصيف.





وشدد عبد القوي، على ضرورة استمرار تلك الحملات بصفة يومية، وتضم العاملين بقسم النظافة والتشجير.