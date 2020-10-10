AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أهمها تأجيل الدراسة والتعليم الهجين والزي الموحد.. 5 شائعات تنفيها التعليم العالي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:10 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
Advertisements
نهلة الشربيني
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفي لبعض الشائعات التي تم ترويجها مؤخرا من قبل البعض حول تأجيل موعد العام الدراسي الجديد.


وشملت الشائعات وجود نية لتأجيل تطبيق التعليم الهجين وفرض رسوم على الطلاب مقابل دخول الحرم الجامعي بالاضافة إلى وجود زي موحد لجميع الطلاب ومنع الاختلاط في الجامعات.
حيث جاء منشور الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع فيس بوك كالتالي : 

وزير التعليم العالي ينفي العديد من الشائعات التي تنتشر مع بداية العام الدراسي، ويوضح الآتي:

● لا نية لتأجيل الدراسة عن موعدها المحدد سابقا وستبدأ يوم 17 أكتوبر الجاري.

● لا نية لتأجيل تطبيق التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد.

● لا توجد رسوم لدخول الحرم الجامعي.

● لا يوجد زي موحد لدخول الجامعات.

● لا يوجد قرار بمنع الاختلاط في الجامعات.


وكانت قد نشرت وزارة التعليم العالي تشديدات خلال العام الدراسي تلجديد حول إجراءات الفحص على  أنه في حال الكشف عن حالة مستقرة من المرض لدى أحد المترددين على الجامعات أو الكادر الجامعي، بحيث تظهر عليها أعراض كوفيد 19 كالحمى 37.5 درجة فما فوق أو السعال أو آلام الجسد أو التعب أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو الإسهال أو الغثيان أو الصداع أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، فينبغي على المسؤول من الإدارة الطبية في الكلية الاتصال بمستشفى الطلبة او المستشفى الجامعى التابع للجامعة.



وفي حالات الطوارئ، مثل وجود حالات غير مستقرة من المرض بين الكادر الجامعي، أو الطلبة أو المترددين، ينبغي التواصل الفوري مع المستشفى الجامعي حال وجودها أو مستشفيات الحميات أو الصدر بالمحافظة.

AdvertisementS

ترشيحاتنا

حالة الإنذار القصوى.. وحدات عسكرية تتحرك نحو المنطقة الخضراء في بغداد

فضائح لأول مرة.. الباز يخترق الجروب السري لإعلاميي الإخوان..شاهد

لمرضى السكري.. 5 أطعمة تمكنكم من السيطرة عليه

موجز السوشيال.. صورة مع محمد رمضان تضع الشيخ محمود الشحات أنور في مأزق.. وسعد الصغير يحضر مفاجأة

السودان: لسنا وكلاء لأحد في ملف سد النهضة.. ونتفاوض لمصالحنا

أخبار الفن | انتحار فنانة شابة.. خناقة عنيفة بين لقاء الخميسي وجمهور الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات أكيورا acura mdx قبل طرحها بأيام.. فيديو وصور

في يومه العالمي.. كيفية التعرف على البيض الفاسد

بـ الأسود اللامع.. إطلالة تخطف الأنظار لـ كندة علوش.. شاهد