أهمها تأجيل الدراسة والتعليم الهجين والزي الموحد.. 5 شائعات تنفيها التعليم العالي

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفي لبعض الشائعات التي تم ترويجها مؤخرا من قبل البعض حول تأجيل موعد العام الدراسي الجديد.









وشملت الشائعات وجود نية لتأجيل تطبيق التعليم الهجين وفرض رسوم على الطلاب مقابل دخول الحرم الجامعي بالاضافة إلى وجود زي موحد لجميع الطلاب ومنع الاختلاط في الجامعات.

حيث جاء منشور الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع فيس بوك كالتالي :





وزير التعليم العالي ينفي العديد من الشائعات التي تنتشر مع بداية العام الدراسي، ويوضح الآتي:





● لا نية لتأجيل الدراسة عن موعدها المحدد سابقا وستبدأ يوم 17 أكتوبر الجاري.





● لا نية لتأجيل تطبيق التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد.





● لا توجد رسوم لدخول الحرم الجامعي.





● لا يوجد زي موحد لدخول الجامعات.





● لا يوجد قرار بمنع الاختلاط في الجامعات.









وكانت قد نشرت وزارة التعليم العالي تشديدات خلال العام الدراسي تلجديد حول إجراءات الفحص على أنه في حال الكشف عن حالة مستقرة من المرض لدى أحد المترددين على الجامعات أو الكادر الجامعي، بحيث تظهر عليها أعراض كوفيد 19 كالحمى 37.5 درجة فما فوق أو السعال أو آلام الجسد أو التعب أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو الإسهال أو الغثيان أو الصداع أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، فينبغي على المسؤول من الإدارة الطبية في الكلية الاتصال بمستشفى الطلبة او المستشفى الجامعى التابع للجامعة.













وفي حالات الطوارئ، مثل وجود حالات غير مستقرة من المرض بين الكادر الجامعي، أو الطلبة أو المترددين، ينبغي التواصل الفوري مع المستشفى الجامعي حال وجودها أو مستشفيات الحميات أو الصدر بالمحافظة.



