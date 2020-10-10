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اقتصاد

لمتابعة سير العمل.. مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي ومحطتي محولات كهرباء بمدينة بدر

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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أمنة عبدالعظيم
قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة بدر، وذلك لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات.


واستهل المهندس كمال بهجات، زيارته للمدينة بتفقد منطقة مشروع الإسكان الاجتماعى بموقع 842 عمارة بالحى السابع، حيث تفقد أعمال المرافق بالمشروع، وشدد على ضرورة متابعة الأعمال ودفع العمل بالموقع للانتهاء من تنفيذ الوحدات فى التوقيتات المحددة.


وشملت جولة المهندس كمال بهجات، تفقد سير الأعمال بمشروعي تنفيذ محطة محولات بدر٣ جهد 66/22 ك. ف بقدرة (١٢٠ ميجا. ف. أ)، ومحطة محولات بدر 2 جهد 220/66/22 ك.ف بقدرة 2*175 ميجا. ف. ا، وتم التنبيه على الشركات المنفذة بضرورة سرعة إنهاء الاعمال بالمحطتين طبقًا للبرامج الزمنية المحددة، حيث من المقرر افتتاح محطة محولات بدر 2 في نوفمبر المقبل، ومحطة محولات بدر 3 في مارس من العام المقبل.



جدير بالذكر أنه حضر الجولة المهندس مدحت رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة أجيماك، والمهندس عبد الرحيم عبداللطيف، مدير عام إدارة الكهرباء، ومعاون رئيس الجهاز للمرافق، حيث تأتي الزيارة في إطار المتابعة المستمرة من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسير الأعمال والمشروعات بالمدن الجديدة.

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