محافظ الدقهلية يفتتح منشآت تعليمية جديدة بالسنبلاوين بتكلفة إجمالية 22.4 مليون جنيه

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ ،واللواء يسرى سالم رئيس الهيئة العامه للابنية التعليمية ،عددا من المنشآت التعليمية بمدينه ومركز السنبلاوين شملت المبنى الجديد للادارة التعليمية بمدينه ومركز السنبلاوين والذى اقيم على مساحة اجمالية تبلغ 1000 متر مسطح وبتكلفه اجمالية قدرها 11.23 مليون جنيه ، والمبنى يتكون من دور ارضى واربعه ادوار علوية ويضم كافة الخدمات المتعلقة بالعملية التعليمية والخدمات والانشطة للمدارس والمعلمين والعاملين بالمدارس بنطاق مدينه ومركز السنبلاوين.





فيما يأتى ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات وسرعه دخولها الخدمة ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد2020 والمقرر بدءه 17 اكتوبر الجارى ، وبالتنسيق والتعاون القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

فيما حضر الافتتاح على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم ، ومحمد سلامة مدير عام هيئة الابنية التعليمية ، ومتولى عبد العال رئيس مركز ومدينه السنبلاوين، ونواب البرلمان بمركز ومدينه السنبلاوين، والدكتورة اسماء النقراشى ، والدكتور محمود راشد ،والدكتور احمد مختار متدربى البرنامج الرئاسى للتأهيل للقياده، والقيادات التعليمية، وجمع كبير من مواطنى مدينه ومركز السنبلاوين



وقد استمع المحافظ اثناء الافتتاح الى شرح مفصل عن كافة الخدمات التى تقدمها الادارة التعليمية بالسنبلاوين للمدارس التابعة لها وعن كيفية استغلال كافة الفراغات التى توجد داخل المبنى والاستفادة منها.





كما افتتح المحافظ التوسعات الجديدة بمدرسة منشأة جبران للتعليم ا لاساسى بالسنبلاوين والمقامه على مساحه اجمالية للمدرسة تبلغ 2100 متر مسطح وبلغت تكلفة التوسعات بالمدرسة المذكورة 4.18 مليون جنية .





كما افتتح المحافظ توسعات مدرسة السنبلاوين الاعدادية بنين والمقامه على مساحه 3420 متر مسطح وبلغت تكلفة التوسعات الجديده بها 6.63 مليون جنية.





وقد اشاد محافظ الدقهلية بالجهود التى بذلت فى اقامه هذه الصروح التعليمية المتطوره وقال بانها تعد نقلة نوعية وحضارية لتنضم الى منظومة المنشآت التعليمية بمحافظة الدقهلية.





واكد محافظ الدقهلية على ضرورة انهاء كافة استعدادات مديرية التربية والتعليم وهيئة الابنية التعليمية بالتعاون والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة وكافة الاجهزة المختصة لاستقبال عام دراسى جديد بلا معوقات مشيرا الى اهمية التنفيذ التام لكافة الاجراءات الاحترازية بجميع المدارس على مستوى المحافظة حرصا على صحة وسلامة ابنائنا التلاميذ والطلاب بجميع المراحل التعليمية.





واكد المحافظ ان الدولة بكامل اجهزتها وبتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس الوزراء لا تدخر جهدا فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها من خلال اضافة الجديد كل يوم فى كافة قطاعات المرافق والخدمات عملا على راحه المواطنين وتحقيق رضاهم التام.

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