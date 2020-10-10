بالكاجول.. حنان مطاوع تخطف أنظار متابعيها على الانستجرام

شاركت حنان مطاوع صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجول ساحرة وأنيقة.





وظهرت حنان مطاوع ببنطال جينز وتوب وشيميز باللون الأبيض وانتعلت حذاءً رياضياً باللون الأبيض ونالت الصورة إعجاب متابعيها.





ومن الناحية الجمالية وضعت حنان مطاوع ميكب بالألوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية ووضعت أحمر شفاه باللون الكاشمير.





ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت ببعض الأساور العصرية وسلسلة رقيقة وجمعت شعرها بتسريحة الذيل حصان.





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وقال فتحي الحصري رئيس الحفل إن هذا التكريم جاء بعد اجتماع، لجنة التحكيم لتحصد الجائزة عن لجنة التحكيم، ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان ياسر جلال، احمد زاهر، طارق الإبيارى،المخرج سامح عبد العزيز، الفنان مدحت صالح ،ايهاب فهمى، ونخبة من نجوم الفن.





جدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير محمد صبحى وسيقام المهرجان يوم الحادى عشر من شهر أكتوبر .





يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل الا انا حكاية "أمل حياتي" تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجي واروما، بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، حنان سليمان، وصبري عبدالمنعم.

كانت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنونعن تكريم الفنانة "حنان مطاوع" وجائزة أفضل ممثلة دراما عن اعمالها الدرامية لسنة 2020 الدرامى ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.