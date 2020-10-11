دعاء السفر.. يحقق السلامة في طريقك ويحفظك من كآبة المنظر

دعاء السفر مكتوب كامل وصحيح يقال عند سفر المسافر ، وكذلك أفضل دعاء للمسافر عند السفر بالطائرة أو السيارة أو السفينة، تعد من أكثر الأدعية التي زاد عليها الطلب في الآونة الأخيرة بعدما اتجه الكثير من الشباب إلى السفر لطلب الرزق ، حيث إن دعاء السفر ترتبط به عدة أمور تزيد من أهميته وبها تتعدد فوائده ، فوحشة الغربة ومرارة البعد عن الأهل والأحباب والشعور بالوحدة وفقدان السند ، والألفة بالمكان والزمان ، كلها أمور تجعل من دعاء السفر وكذلك الدعاء للمسافر من الأدعية المهمة، و مع تعدد أسبابه تكثر صيغة، فنجد منه دعاء السفر قصير ، و دعاء السفر والحفظ ، و دعاء السفر للزوج ، بما يعكس طبيعة أولئك الذين يبحثون عن دعاء السفر مكتوب كامل وصحيح يقال عند سفر المسافر ، أو أفضل دعاء للمسافر عند السفر بالطائرة أو السيارة أو السفينة.
2- وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنّ. وَزَادَ فِيهِنّ: « آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبّنَا حَامِدُونَ ».-
3- أمّا دُعاء نزول المكان، فهو ما رواه مسلم عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ:« مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ»، فهذا يقال في مكان نزله الإنسان في حضر أو سفر.
دعاء السفر مكتوب الوارد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، هو: « اللّهمّ إنّا نسألُكَ في سَفَرِنَا هذَا البِرّ والتّقْوَى، ومِن العَمَلِ مَاتَرْضَى، اللّهمّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَه، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَر وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ» ، وقد روي دعاء السفر والحفظ هذا فيما رَوَاهُ مُسْلِمْ في الحديث عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: « اللّهمّ إنّا نسألُكَ في سَفَرِنَا هذَا البِرّ والتّقْوَى، ومِن العَمَلِ مَاتَرْضَى، اللّهمّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَه، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَر وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ ».
دعاء السفر قصير الوارد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، هو: «زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ،وَيَسَّرَ لَكَ الخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ»، وقد روي دعاء السفر قصير فيما ورد في جامع الترمذي، أنه جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي، قَالَ: «زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى»، قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: «وَغَفَرَ ذَنْبَكَ» قَالَ: زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، قَالَ: «وَيَسَّرَ لَكَ الخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ».
دعاء السفر لزوجي
1. اللهم إني استودعتك زوجي فاحفظه لي من كل شر.
2. اسألك يا الله ان تحفظه من كل شر ومن كل أذى.
3. اللهم اني استودعتك زوجي و حبيبي فأحفظه لي بعينك التي لا تنام.
4. اللهم اني أستودعتك زوجي و حبيبي فابعد عنه كل شر.
5. استودعتك قلبه وصحته ونفسه .
6. اللهم احفظ زوجي يارب العالمين.
دعاء السفر للحبيب
اللهم اني استودعتك حبيبي فلا تكسر له قلب ولا تحني له قامه ، احفظه لنا يالله.
اللهم اني استودعتك حبيبي فاحفظه بحفظك يا كريم و رده لي سالما غانما يا من لا تضيع ودائعه.
اللهم اني استودعتك حبيبي وقطعة من قلبي و أثمن أشيائي وأقربها إلي اللهم إن لي مسافر تراه و لا أراه فأحفظه بعينك التي لا تنام.
اللهم إني استعيذك من تعبه و حزنه و ضيقته يارب انه حبيبي وقطعة مني يالله وأحب النعم لقلبي فاحفظه بعينك التي لا تنام استودعك اياه فاحفظه يارب العالمين.
اللهم امنح حبيبي عمرا طويلا و أسعد قلبه فإني أحبه حبا لا يعلمه سواك تروح وترجع بالسلامة حبيبي.
اللهم احفظ لي حبيبي أينما حلت خطاه اللهم إني استودعتك صحته و سعادته فعندك يارب لا تضيع الودائع.
اللهم أني أستودعك حبيبي الذي لاتضيع ودائعك يارب احميه واحفظه لي فهو أغلى ما أملك حبيبي يارب تروح وترجع بالسلامة ربي يحفظك ان شاء الله.
سافر الغالي يالله انك تسهل دروبه تدري ياخلي بدونك والله ماتسوى حياتي اللهم إني استودعتك حبيبي وعضيدي وتاج راسي ترجع بالسلامة ي روحي.
دعاء السفر للجيش
اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا، ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ولا تنزع مني صالح ما أعطيتني اللهم اجعلني شكورًا واجعلني صبورًا واجعلني في عيني صغيرًا وفي أعين الناس كبيرًا.
اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها علمي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم أعطني إيمانًا ويقينًا ليس بعده كفر أنال به شرف كرامتك في الدنيا والآخرة يأرب العالمين.
اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيه أوله وآخره.
دعاء السفر للعمل