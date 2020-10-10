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أخبار البلد

محافظ الدقهلية يفتتح عدداً من المنشآت التعليمية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:36 م
صدى البلد
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أ ش أ
افتتح محافظ الدقهلية أيمن مختار ونائبه هيثم الشيخ ويسرى سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية اليوم السبت، عددًا من المنشآت التعليمية بمدينة ومركز السنبلاوين في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات ودخولها الخدمة، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن وفي إطار التعاون مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

شملت المنشآت التي افتتاحها المحافظ المبنى الجديد للإدارة التعليمية بمدينة ومركز السنبلاوين والذى أقيم على مساحة إجمالية تبلغ ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية قدرها 23ر11 مليون جنيه، والمبنى يتكون من دور أرضى وأربعة أدوار علوية ويضم كافة الخدمات المتعلقة بالعملية التعليمية والخدمات والأنشطة للمدارس والمعلمين والعاملين بالمدارس بنطاق مدينه ومركز السنبلاوين .

واستمع المحافظ خلال الافتتاح إلى شرح مفصل عن كافة الخدمات التى تقدمها الإدارة التعليمية بالسنبلاوين للمدارس التابعة لها وعن كيفية استغلال كافة الفراغات التى توجد داخل المبنى والاستفادة منها، كما افتتح التوسعات الجديدة بمدرسة منشأة جبران للتعليم الأساسى بالسنبلاوين والمقامة على مساحة إجمالية للمدرسة تبلغ 2100 متر مربع وبلغت تكلفة التوسعات بالمدرسة المذكورة 18ر4 مليون جنيه. 

كما افتتح المحافظ توسعات مدرسة السنبلاوين الإعدادية بنين والمقامة على مساحة 3420 متراً مسطحاً وبلغت تكلفة التوسعات الجديدة بها 63ر6 مليون جنيه، مشيداً بالجهود التى بذلت فى إقامة هذه الصروح التعليمية المتطورة.

وقال مختار إن تلك المنشآت تعد نقلة نوعية وحضارية لتنضم إلى منظومة المنشآت التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا على ضرورة إنهاء كافة استعدادات مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالتعاون والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة وكافة الأجهزة المختصة لاستقبال عام دراسى جديد بلا معوقات، مشيرًا إلى أهمية التنفيذ التام لكافة الإجراءات الاحترازية بجميع المدارس على مستوى المحافظة حرصا على صحة وسلامة أبنائنا التلاميذ والطلاب بجميع المراحل التعليمية .

وأكد المحافظ أن الدولة بكامل أجهزتها وبتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء لا تدخر جهدًا فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها من خلال إضافة الجديد كل يوم في كافة قطاعات المرافق والخدمات عملا على راحة المواطنين وتحقيق رضاهم التام.
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