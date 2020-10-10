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أخبار البلد

صالون النائب و6 مكاتب لخدمة المواطنين ومنح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة.. أبو العينين يعلن عن مفاجآت لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:27 م
ابوالعينين وسط اهالى
ابوالعينين وسط اهالى الدقى خلال المؤتمر الحاشد
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عبر النائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة الجيزة- الدقي- العجوزة رقم 10 رمز المدفع، عن امتنانه لأهالي الدقي على دعمهم الكبير له في الانتخابات البرلمانية،  قائلا: زيارتكم شرف أعتز به، وأدعو الله أن أكون بجانبكم دائما، وأن أكون نائبا يليق بثقتكم".


جاء ذلك خلال مؤتمر حاشد لشباب وعائلات الدقي، لدعم وتأييد النائب محمد أبو العينين في انتخابات مجلس النواب 2020، بحضور الكابتن أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والنائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ومحمود بكري عضو مجلس الشيوخ.

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن المشوار بدأ اليوم، لنهضة الدقي والجيزة والعجوزة، مضيفا: " لم أنظر يوما من الأيام لكرسي البرلمان ولم أطمع أن أكون نائبا، لكني شعرت بألفة ومودة كبيرة من أهالي الجيزة والدقي والعجوزة، دفعتني للترشح لانتخابات النواب 2020".


 وأضاف أبو العينين: " عندما قررت الترشح، قمت بإعداد  دراسة مستفيضة، وتم عمل ٣ فرق مختلفة، لبحث مشاكل الدائرة، وسوف نواصل الدراسات للنهوض بالجيزة والدقيق والعجوزة".

وأعلن عن إنشاء 6 مكاتب لخدمة المواطنين بالدقي والعجوزة، تابعة لجمعية أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي.

إضافة إلى فتح باب التقدم للحصول على منحة دراسية لـ 100 من أهالي شهداء الجيش والشرطة، مؤكدا أن أهالي دائرته تأتي دائما على رأس أولوياته.


كما أعلن عن إنشاء "صالون النائب" لمناقشة مشاكل الدائرة، ويتم فيها تمثيل ٥ أشخاص من كل منطقة، لبحث مشاكل المناطق والعمل على حلها.

وتابع أبو العينين: "لقاؤنا عهد ولم أعد بشئ ولم أنفذه، والشعار اللي هيجمعنا معا من أجل مصر، وأنا خادمكم وخادم كل واحد وثق في بصرف النظر كنت نائبا أم لا".

واستطرد: "الدقي والعجوزة جيراني وليكم عليا واجب الجيرة، وثقتكم لا تقدر بمال، وبتحط علي تكليف أكون معاكم، وعمري ما عاهدت حد إلا وكنت صادق.
صالون النائب و6 مكاتب لخدمة المواطنين ومنح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة.. أبو العينين يعلن عن مفاجآت لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة
صالون النائب و6 مكاتب لخدمة المواطنين ومنح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة.. أبو العينين يعلن عن مفاجآت لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة
صالون النائب و6 مكاتب لخدمة المواطنين ومنح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة.. أبو العينين يعلن عن مفاجآت لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة
صالون النائب و6 مكاتب لخدمة المواطنين ومنح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة.. أبو العينين يعلن عن مفاجآت لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة
صالون النائب و6 مكاتب لخدمة المواطنين ومنح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة.. أبو العينين يعلن عن مفاجآت لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة
صالون النائب و6 مكاتب لخدمة المواطنين ومنح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة.. أبو العينين يعلن عن مفاجآت لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة
صالون النائب و6 مكاتب لخدمة المواطنين ومنح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة.. أبو العينين يعلن عن مفاجآت لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة
صالون النائب و6 مكاتب لخدمة المواطنين ومنح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة.. أبو العينين يعلن عن مفاجآت لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة
صالون النائب و6 مكاتب لخدمة المواطنين ومنح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة.. أبو العينين يعلن عن مفاجآت لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة
صالون النائب و6 مكاتب لخدمة المواطنين ومنح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة.. أبو العينين يعلن عن مفاجآت لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة
صالون النائب و6 مكاتب لخدمة المواطنين ومنح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة.. أبو العينين يعلن عن مفاجآت لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة
صالون النائب و6 مكاتب لخدمة المواطنين ومنح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة.. أبو العينين يعلن عن مفاجآت لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة
صالون النائب و6 مكاتب لخدمة المواطنين ومنح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة.. أبو العينين يعلن عن مفاجآت لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة
صالون النائب و6 مكاتب لخدمة المواطنين ومنح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة.. أبو العينين يعلن عن مفاجآت لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة
صالون النائب و6 مكاتب لخدمة المواطنين ومنح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة.. أبو العينين يعلن عن مفاجآت لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة
صالون النائب و6 مكاتب لخدمة المواطنين ومنح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة.. أبو العينين يعلن عن مفاجآت لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة
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