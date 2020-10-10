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أخبار العالم

أكثر من 26 ألف حالة جديدة.. ارتفاع مخيف في حصيلة إصابات كورونا بفرنسا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:46 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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أحمد محرم
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 26 ألفًا و896 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة قياسية غير مسبوقة للإصابات اليومية.

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وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول العالم حاجز الـ36.93 مليون حالة، وفقًا لإحصاء أجرته وكالة "رويترز".

وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق حول العالم، 1,067,766  حالة وفاة، منذ بدء تفشي الوباء في الصين في ديسمبر الماضي.

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، الجمعة، عن حصيلة يومية قياسية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول العالم بأكثر من 350 الف حالة خلال يوم واحد فقط.

وسجلت القارة الأوروبية حتى الآن 16 % من إجمالي إصابات كورونا في العالم ونحو 22% من الوفيات بالمرض.

وواصلت الإصابات في أنحاء أوروبا الزيادة على مدى الأيام السبعة الماضية، وتركزت في بريطانيا وروسيا وإسبانيا وفرنسا، حيث سجلت كل دولة منها أكثر من 10 آلاف حالة يوميا على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مرة أخرى في العديد من المدن العالمية التي عانت من قسوة موجته الأولى في بدايات العام الجاري قوضت ثقة العلماء فيما يسمى بـ"مناعة القطيع" أو تحقيق شكل من أشكال الحماية. 
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