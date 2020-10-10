AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دي بروين ينتقد زحام جدول المباريات مع ناديه والمنتخب

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:03 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
وجه كيفين دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي انتقاد شديد اللهجة بسبب ازدحام جدول مبارياته سواء مع المنتخب أو النادي.

وقال دي بروين في مؤتمر صحفي "ألعب بشكل متواصل بدون راحة لعامين. لكن لا أحد يستمع للاعبين".

وتعادلت بلجيكا 1-1 مع ساحل العاج يوم الخميس ثم ستخرج لمواجهة أيسلندا في دوري الأمم يوم الأربعاء قبل أن يعود دي بروين لخوض مباراة مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع المقبل.

وقال دي بروين: "أشعر بالقلق في بعض الأحيان خاصة عندما أنظر إلى وضعي الشخصي اكتفيت بثمانية أو تسعة أيام راحة في الصيف".

وزاد: "لم أستطع الذهاب في عطلة لأن زوجتي كانت حاملا في ذلك الوقت لذا لم استمتع بعطلة ولو استمر الموسم بهذا الشكل فهذا يعني أنني ألعب لعامين بدون راحة".

وأضاف: "الأمر يؤثر عليك خاصة من الناحية الذهنية. أعتقد أن مثل الجميع يجب الحصول على عطلة للراحة والجسم بحاجة للتعافي".

وتابع: "أعلم أن الجميع يقولون: أنت تكسب الكثير من المال ويجب عليك التعامل مع الأمر. هكذا تسير الأمور أتعامل مع الأمر لكن أرى الكثير من الإصابات المقبلة".

وأوضح دي بروين أنه بحاجة لمناقشة تجديد عقده مع سيتي في أسرع وقت ممكن.

وأبلغ الصحفيين: "أنا سعيد في مانشستر. أنا منفتح على المفاوضات لكن حتى الآن لم أتحدث مع سيتي".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واين روني: كيفن دي بروين أحد أفضل 3 لاعبين في العالم

استمتعت برؤيته حزينا.. نجم بايرن ميونخ يشمت في ميسي بعد الثمانية التاريخية

مان سيتي ضد ليون .. صاروخية دي بروين تمنح كتيبة جورديولا التعادل

أول تعليق من جورديولا بعد خورج السيتي بثلاثية على يد ليون وفرصة ستيرلينج

جوارديولا يطمئن جماهير مانشستر سيتي بشأن حالة دي بروين

ترشيحاتنا

أحمد موسى يفضح قيادات الإخوان على الهواء.. ويكشف من سرب لهم المكالمات الجنسية

احذروا الموجة الثانية.. نصيحة من رجل ظن أن فيروس كورونا انتهى.. صور

السجن 15 سنة للمتهمين بخطف طفلة وطلب فدية من أسرتها في ديرب نجم

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يطعن على قرار إيقافه.. رئيس صن داونز يخطط لشراء ناد مصري.. والاتحاد يحصل على توقيع ثنائي الأهلي

وضعت يدي على مؤخرتها فى لحظة ضعف.. ننشر اعترافات مدرب الاسكواش المتحرش بـ 3 أطفال

سيدة تنشر صورها قبل تعاطى المخدرات وبعد التعافي.. شوف الفرق.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أخطاء شائعة يجب تجنبها عند وضع كريم العين

بالأبيض الكاجوال.. ميس حمدان تستعرض جمالها عبر إنستجرام

أشهر 3 سيارت أوتوماتيك فى مصر.. بأسعار تبدأ من 201 ألف جنيه.. صور