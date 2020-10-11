مكافحة كورونا تعلن عن الموعد النهائي لظهور اللقاح

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه من المقرر انتهاء التجارب الإكلينيكية التي تقوم بها مصر، للكشف عن فاعلية اللقاح الصيني في نوفمبر المقبل.





وأضاف "حسني" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الوضع الوبائي في مصر مازال آمنًا، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد دليل علمي على أن مصر دخلت في موجة ثانية.





وأضاف: «كورونا لم ينته ومازال موجودًا والمواجهة معه لن تفيد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية»؛ والحل الوحيد لمواجهة الفيروس هو الاهتمام بالإجراءات الاحترازية.





واستطرد: «مستعدون لمواجهة الفيروس ولكن الإجراءات الاحترازية هي طوق النجاة بالنسبة للمصريين»؛ مُستنكرًا تناول بروتوكول علاج للفيروس على مواقع التواصل الإجتماعي.





وناشد المصريين بأخذ مصل مضاد للأنفلونزا، حتى يتم تقليل الإصابة بها خلال الفترة القادمة.





وأشار إلى أنه لابد من الاستعداد لاستقبال الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد؛ موضحًا أن مصر من الدول التي اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا.