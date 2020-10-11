AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مناقيش باللبنة والزعتر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:31 ص
طريقة عمل مناقيش
طريقة عمل مناقيش باللبنة والزعتر
Advertisements
هاجر هانئ
تعتبر المناقيش باللبنة والزعتر من المعجنات الشهية واللذيذة والتي يفضل الكثيرون تناولها وشراءها من المطاعم.

وقدم الشيف الشربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل مناقيش باللبنة والزعتر في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.


مقادير مناقيش باللبنة والزعتر
عجينة بيتزا جاهزة
شرائح زيتون 
رشة نعناع جاف 
بقدونس مفروم 
200 جرام جبن شيدر مطبوخة قالب
نصف كيلو لبنة 
زيت زيتون 
زعتر 

اقرأ أيضا:

طريقة تحضير مناقيش باللبنة والزعتر
-في بولة تخلط اللبنة مع الزيتون الشرائح
-في بولة أخرى تخلط الجبنة الشير مع البقدونس
- وفي بولة أخرى يخلط زيت الزيتون مع الدقة
-تفرد العجينة ثم تضاف عليها الحشوات ثم رشة من زيت الزيتون على الوجه
- ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل شيش طاووق فراخ

طريقة عمل كيكة الجبنة والزعتر ميلك شيك الشوكولاتة مع الشيف توتا مراد

ترشيحاتنا

ماتت من رعب كورونا.. صدمة طفل عثر على جثة والدته

إعلامية كويتية: فيروس كورونا أكبر أكذوبة عرفها العالم في 2020

سلة سموحة على القمة بلا هزيمة بعد الفوز على الزمالك

أخبار الفن.. دينا الشربيني تتغزل في عمرو دياب.. أحمد فلوكس يتعاقد على ثلاثة افلام.. وقصة إصابة انور وجدي بالعمى

أخبار الرياضة .. فيفا يغرم الزمالك مليون يورو .. وعودة الشناوي لتدريبات الأهلي.. وسيناريو وحيد يؤجل حسم الوصيف في الدوري المصري

موسى مصطفى موسى: لدينا مشروع قانون مميز للإيجار القديم سيحل مشكلة المالك والمستأجر

AdvertisementS

عورني فى مكان حساس .. ضحية مدرب الاسكواش المتحرش: هددنى بالفضيحة وضربني

بيت ورصيد في البنك .. مصطفى بكري يكشف عن حجم ثروته لأول مرة

مقتل شخص والقبض على آخر في إطلاق نار على احتجاج بأمريكا

دعاء إذا قلته صباحا ومساء كفى الله همك وقضى دينك

ضحايا مدرب الاسكواش المتحرش يروون لحظات الرعب: المتهم خدني في ممر ضلمة .. وأخرى: طاردني في حمام السيدات

السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بـ «المنارة»

أخبار الرياضة .. فيفا يغرم الزمالك مليون يورو .. وعودة الشناوي لتدريبات الأهلي.. وسيناريو وحيد يؤجل حسم الوصيف في الدوري المصري

بالسلاح وملابس الجيش .. اشتباكات عنيفة بين السود والبيض في شوارع أمريكا| فيديو وصور

كشري: عقد مهاجم أسوان بـ10 آلاف جنيه وحاليا 4 ملايين

مكافحة كورونا تعلن عن الموعد النهائي لظهور اللقاح

المصري: تعاقدنا مع 5 لاعبين.. وهذا موقفنا من إسلام عيسى وإيفونا.. فيديو

صدمة.. كورونا يهاجم حاسة جديدة لدى الإنسان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر سيارة أوتوماتيك في مصر .. سوزوكي سويفت تبدأ من 207 آلاف جنيه..صور

في عيد ميلاده.. مراحل تطور إطلالات عمر دياب

بالسلاح وملابس الجيش .. اشتباكات عنيفة بين السود والبيض في شوارع أمريكا| فيديو وصور