بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مناقيش باللبنة والزعتر

مقادير مناقيش باللبنة والزعتر

عجينة بيتزا جاهزة

شرائح زيتون

رشة نعناع جاف

بقدونس مفروم

200 جرام جبن شيدر مطبوخة قالب

نصف كيلو لبنة

زيت زيتون

زعتر





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طريقة تحضير مناقيش باللبنة والزعتر

-في بولة تخلط اللبنة مع الزيتون الشرائح

-في بولة أخرى تخلط الجبنة الشير مع البقدونس

- وفي بولة أخرى يخلط زيت الزيتون مع الدقة

-تفرد العجينة ثم تضاف عليها الحشوات ثم رشة من زيت الزيتون على الوجه