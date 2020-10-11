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مرأة

في عيد ميلاده .. 10 صور أثارت الجدل لـ عمرو دياب مع دينا الشربيني

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:31 ص
عمرو دياب و دينا
عمرو دياب و دينا الشربيني
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هاجر هانئ
يحتفل اليوم الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 59، و يعتبر الهضبة من النجوم التي تخطف الأنظار  بمجرد ظهوره سواء في المناسبات العامة والحفلات أو المناسبات الخاصة.

حرصت الفنانة دينا الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمقطع فيديو يحمل مجموعة من صور لها برفقة  الهضبة بمناسبة حلول عيد ميلاده.

تألق الثنائي في جذب أنظار الجمهور ومتابعيهم ببعض الصور التي تكشف دائمًا عن إطلالاتهم وأناقتهم وبعض اللقطات الرومانسية التى تجمع دينا الشربيني و عمرو دياب.

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وظهر عمرو دياب و دينا الشربينيى في أكثر من مرة بمجموعة من الإطلالات المتشابهة مما أثار جدلا بين متابعيهم على مواقع التواصل الأجتماعي، فيقوم الثنائي في الكثير من الأحيان بتنسيق الإطلالات و الألوان مما يمنحهم مظهرا جذابا وأنيقا.

ويتميز كل من عمرو دياب و دينا الشربيني بذوقهم الرفيع في إختيار الإطلالات التي يظهرن بها سواء الكلاسيكية أو الكاجوال المواكبة لأحدث صيحات الموضة.

إليكم الصور...

في عيد ميلاده .. 10 صور أثارت الجدل لـ عمرو دياب مع دينا الشربيني
في عيد ميلاده .. 10 صور أثارت الجدل لـ عمرو دياب مع دينا الشربيني
في عيد ميلاده .. 10 صور أثارت الجدل لـ عمرو دياب مع دينا الشربيني
في عيد ميلاده .. 10 صور أثارت الجدل لـ عمرو دياب مع دينا الشربيني
في عيد ميلاده .. 10 صور أثارت الجدل لـ عمرو دياب مع دينا الشربيني
في عيد ميلاده .. 10 صور أثارت الجدل لـ عمرو دياب مع دينا الشربيني
في عيد ميلاده .. 10 صور أثارت الجدل لـ عمرو دياب مع دينا الشربيني
في عيد ميلاده .. 10 صور أثارت الجدل لـ عمرو دياب مع دينا الشربيني
في عيد ميلاده .. 10 صور أثارت الجدل لـ عمرو دياب مع دينا الشربيني
في عيد ميلاده .. 10 صور أثارت الجدل لـ عمرو دياب مع دينا الشربيني
في عيد ميلاده .. 10 صور أثارت الجدل لـ عمرو دياب مع دينا الشربيني
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