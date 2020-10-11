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أخبار العالم

حرائق سوريا.. الجيش يتدخل للسيطرة على النيران في اللاذقية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:19 ص
حرائق سوريا
حرائق سوريا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات في محافظة اللاذقية بسوريا، اليوم الأحد، السيطرة على جميع الحرائق في المحافظة.


ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال محافظ اللاذقية، إبراهيم خضر السالم، إن فرق الإطفاء والدفاع المدني بمؤازرة من وحدات الجيش والأهالي سيطرت على جميع الحرائق في المحافظة مع بقاء بقع دخانية يتم التعامل معها.


وذكرت الوكالة السورية أن فرق الإطفاء والدفاع المدني تواصل تبريد مواقع الحرائق وبقع الدخان في منطقة قسطل معاف بريف اللاذقية الشمالي.


وكانت سوريا، شهدت حرائق على مساحة مئات الهكتارات في أرياف محافظات اللاذقية وطرطوس في الغرب وحمص في الوسط.


وقال رجال الإطفاء في اللاذقية إنهم "أمام أكبر سلسلة حرائق على مر السنين".


وأعلنت وزارة الصحة السورية أمس، السبت، عن 70 حالة اختناق وحالتي وفاة في اللاذقية "جراء الحروق الشديدة".


فيما نقلت وكالة "سانا" عن قائد فوج الإطفاء في طرطوس العقيد سمير شما، قوله إن "هناك صعوبة كبيرة في السيطرة على هذا الحريق، حيث أسهمت شدة الرياح وعدم وجود خطوط نار وطرق زراعية للوصول إلى تلك الأراضي، إضافة إلى وعورة المنطقة جغرافيا في ازدياد مساحة الحريق".


وأضاف شما أن "الوضع صعب، ونحن نسعى جاهدين من أجل السيطرة على الحريق ضمن الإمكانيات المتاحة وبكل طاقتنا البشرية والآلية".
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