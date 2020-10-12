الصناعة: نقدم العون لأصحاب المشروعات من البداية حتى التسويق.. وأسعار معرض تراثنا بـ ثلث ثمنها في الخارج

تناولت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في حديثها ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الكثير من الموضوعات المطروحة على الساحة الصناعية، حيث تحدث عن معرض "تراثنا" الذي تم افتتاحه بحضور الرئيس السيسي، كما تطرق الحوار إلى المجمعات الصناعية المقدمة من قبل الوزارة لدعم الشباب.
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حد عايز يشتغل ومش هيشتغل.. جامع: أسعار المعرض بـ ثلث ثمنها في الخارج.
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك صناعات لا تعاني من أي مشاكل أو عواقب، وأيضا هناك بعض الصناعات التي تعاني من بعض التحديات، معقبة : حاليا بنقوم برصد تلك التحديدات التي تواجه الصناعات ونعمل على حلها.
وأضافت "جامع" خلال حوارها ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، نحاول حاليا إنشاء "براند" للمنتجات المصرية حتى تكون معروفة وسط منتجات العالم عند التصدير، معقبة: نسعى لترويج العلامة التجارية "صنع في مصر" عالميا.
كانت صعبة.. وزيرة الصناعة: مصر استطاعت أن
تتجاوز صعوبات أزمة كورونا.
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه من ضمن الإنجازات أن تقوم بعمل معرض ويتم افتتاحه من قبل الرئيس ورئيس الوزراء وباقي الوزراء، إضافة إلى كبار رجال الدولة.
وأضافت "جامع" خلال حوارها ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن منظومة الدولة بالكامل اختلفت عن ما قبل، مؤكدة "هناك دعم واضح مقدم من الدولة للمنتجين وأصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة".
وفقا لتوجيهات الرئيس.. الصناعة: ستتم
إقامة معرض تراثنا 4 مرات سنويا .
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه تمت إقامة معرض "تراثنا" للمرة الثانية، معقبة "من ضمن أهداف جهاز تنمية المشروعات إنشاء معارض من أجل تسويق المنتجات"، متابعة "المنتجات التراثية والتاريخية لديها طابع خاص عن باقي المنتجات".
وأوضحت "جامع"، أثناء حوارها ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن السودان ضيف شرف في المعرض هذا العام، منوهة بأن هناك تشابهًا إلى حد كبير بين منتجاتنا والسودان، وبالفعل تمت استضافة الأشقاء والترحيب بهم من قبل الرئيس السيسي.
جامع: 620 عارضا يشاركون في معرض
تراثنا بالإضافة إلى 45 جمعية.قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تقدم المساعدة والعون لأصحاب المشروعات من البداية الإنتاج حتى التسويق، متابعة: نهدف لتوفير فرص عمل ودعم الاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت "جامع" خلال حوارها ببرنامج "من ىمصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، تحويل السيارات للعمل بالغاز منظومة متكاملة وتم تخصيص مليار و200 مليون جنيه له، متابعة: نتعاون مع عدة وزارات منها البترول لإحلال وتجديد السيارات القديمة، متابعة: هناك 620 عارضا يشاركون في معرض تراثنا بالإضافة الى عدة مؤسسات و45 جمعية.