الصناعة: نقدم العون لأصحاب المشروعات من البداية حتى التسويق.. وأسعار معرض تراثنا بـ ثلث ثمنها في الخارج

تناولت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في حديثها ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الكثير من الموضوعات المطروحة على الساحة الصناعية، حيث تحدث عن معرض "تراثنا" الذي تم افتتاحه بحضور الرئيس السيسي، كما تطرق الحوار إلى المجمعات الصناعية المقدمة من قبل الوزارة لدعم الشباب.





مفيش حد عايز يشتغل ومش هيشتغل.. جامع: أسعار المعرض بـ ثلث ثمنها في الخارج.

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك صناعات لا تعاني من أي مشاكل أو عواقب، وأيضا هناك بعض الصناعات التي تعاني من بعض التحديات، معقبة : حاليا بنقوم برصد تلك التحديدات التي تواجه الصناعات ونعمل على حلها.



وأضافت "جامع" خلال حوارها ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، نحاول حاليا إنشاء "براند" للمنتجات المصرية حتى تكون معروفة وسط منتجات العالم عند التصدير، معقبة: نسعى لترويج العلامة التجارية "صنع في مصر" عالميا.





كانت صعبة.. وزيرة الصناعة: مصر استطاعت أن تتجاوز صعوبات أزمة كورونا.

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه من ضمن الإنجازات أن تقوم بعمل معرض ويتم افتتاحه من قبل الرئيس ورئيس الوزراء وباقي الوزراء، إضافة إلى كبار رجال الدولة.



