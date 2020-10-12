AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لمن تعرض للنصب من شركات وهمية في الخارج.. تواصل مع وزارة الهجرة على واتساب

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:24 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
Advertisements
سعيد العربي
تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في ضوء متابعة الشكوى مقدمة من 300 مصري بالخارج، تعرضوا لعملية نصب من شركات زعمت إعادتهم إلى دولة الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة متابعتها لموقف هؤلاء المصريين أولا بأول بداية ببلاغ للنائب العام والتواصل مع المتضررين لإفادة الوزارة بالعدد الصحيح، وكذلك لتقديم شكاوى رسمية بكافة المعلومات حتى يتسنى تقديمها للنائب العام، واليوم بمخاطبة وزير السياحة والآثار.

وأكدت وزيرة الهجرة، أنها تعمل على التواصل الدائم مع الجهات المختصة على مدار الساعة لحل مشكلة المصريين الذين تعرضوا للنصب، حتى تعود إليهم حقوقهم كاملة.

وفي هذا السياق أهابت وزيرة الهجرة بأي مواطن تعرض لموقف تعاقد مع شركات سياحية لاعادته لعمله بالكويت عبر الإمارات ولم تكتمل رحلته تسجيل بياناته كاملة  عبر البريد الإلكتروني: ‪ [email protected]

وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام التالية: 01069613755 / 01062437210.

وتعود المشكلة إلى تلقي الوزارة شكوي من شخصين بقيام عدد من الشركات بإيهام مواطنين بتوفير عروض للراغبين للعودة إلى دولة الكويت عن طريق قضاء فترة ١٤ يوما حجر صحي بالإمارات تشمل حجوزات الطيران والفندق والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد، ولكن قامت في يوم السفر بإرسال تذاكر سفر من مصر للإمارات وتذاكر طيران من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بالإمارات وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة وهمية ليست لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران.

وعلى إثر ذلك تلقت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم رسائل من هؤلاء المواطنين بأنهم لا يمتلكون المال الكافي للعودة للكويت أو حتى الرجوع إلى مصر ولا الإقامة بالفندق، وأنهم تم إيهامهم من جانب الشركة والنصب عليهم، وبدورها أبلغت السيد النائب العام.

واختتمت الوزيرة البيان بإعادة التأكيد على المسافرين للكويت التأكد من مستندات حجز الطيران للرحلة كاملة وكذا الفندق.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مكرم: تطبيق كلم مصر ومنصات التواصل الاجتماعي للوزارة ستمد الناخبين بمعلومات هامة حول الانتخابات

ركز وانتخب.. وزيرة الهجرة توجه رسالة مهمة للمصريين بالخارج

وزيرة الهجرة تكشف عن جهود إعادة المصريين بالخارج.. فيديو

وزيرة الهجرة تكشف عن جهود إعادة المصريين بالخارج.. وتفاصيل مبادرات «إحياء الجذور» و«نورت بلدك».. فيديو

بعد تعرضهم للنصب من شركة وهمية.. وزيرة الهجرة تتواصل مع النائب العام بشأن 300 مصري

الرئيس السيسي يصدق على الاتفاقية الاقتصادية البحرية مع اليونان.. متابعة شكوى 300 مسافر تعرضوا للنصب بالطريق لدول الخليج.. وتبادل الاتهامات بين أرمينيا وأذربيجان بشأن عمليات قصف.. الأبرز بصحف الكويت

ترشيحاتنا

يواجهون خطرا كبيرا.. مايكروسوفت تحذر الملايين من مستخدمى ويندوز 7

الجرام يتجاوز 950 جنيها.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-10-2020

كيف تصلح زجاج سيارتك الأمامي ؟

أحمد بلال: الأهلي لعب أمام بيراميدز بنزاهة وجيرالدو لازم يمشي

شاهد.. كلب يستيقظ بعد دفنه ويخرج من القبر ليكشف عن القتلة.. فيديو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يناشد لجنة الحكام بمراجعة مباراة الأهلي وبيراميدز..أبو العينين يوفر 6 مكاتب بالجيزة والعجوزة لخدمة المواطنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عنه.. شاب ينتقم من حبيبته بـ إعلان ساخر على فيسبوك.. شاهد

تحدي النظرة الدونية للمرأة..يوميات شاب صعيدي مع " كلبة".. فيديو

بفستان جذاب.. ابنة أحمد زاهر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة