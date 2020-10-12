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توك شو

مناخيرك وحشة وبطلى تناكة..تعليقات مسيئة واجهتها أمينة خليل|شاهد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:23 م
مينة خليل
مينة خليل
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ريهام فيكتور
قالت الفنانة أمينة خليل، إن أكثر التعليقات الصعبة التي جاءت لها على السوشيال ميديا "اعملى مناخيرك" و"بطلو تناكة"، متابعة :"  كنت اتمنى أقول للناس اعرفوني الاول وبعدين قولوا كدا".

وأضافت الفنانة أمينة خليل، خلال حوارها ببرنامج ،" سهرانين "، على فضائية  ،" On E " ، أن هناك العديد من الناس ومن بينهم مخرجون وممثلون بالوسط بيقولولى " مناخيرك وحشة".

وأشارت الفنانة أمينة خليل، إلى أنها كانت ستقوم بإجراء عملية تجميل بأنفها عندما كانت فى العشرين من عمرها " وبالفعل قامت بالحجز مع دكتور تجميل".

وتابعت  الفنانة أمينة خليل ، أنه قبل العملية بيومين وقعت من فوق السلم وأصيبت بعدة إصابات بالغة ، حينها اتصلت بالدكتور وشرحت له الموقف وأكد انه من المستحيل أن يقوم بالعملية فى هذا الوضع وهنا قررت عدم إجراء العملية وأيقنت أنها رسالة من الله " .
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