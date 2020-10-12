مناخيرك وحشة وبطلى تناكة..تعليقات مسيئة واجهتها أمينة خليل|شاهد

قالت الفنانة أمينة خليل، إن أكثر التعليقات الصعبة التي جاءت لها على السوشيال ميديا "اعملى مناخيرك" و"بطلو تناكة"، متابعة :" كنت اتمنى أقول للناس اعرفوني الاول وبعدين قولوا كدا".





وأضافت الفنانة أمينة خليل، خلال حوارها ببرنامج ،" سهرانين "، على فضائية ،" On E " ، أن هناك العديد من الناس ومن بينهم مخرجون وممثلون بالوسط بيقولولى " مناخيرك وحشة".





وأشارت الفنانة أمينة خليل، إلى أنها كانت ستقوم بإجراء عملية تجميل بأنفها عندما كانت فى العشرين من عمرها " وبالفعل قامت بالحجز مع دكتور تجميل".



