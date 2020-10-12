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رياضة

المقاولون العرب يواصل استعداداته لمواجهة إنبي وحسم المربع الذهبي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:02 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعدادا لمواجهة إنبى، والتي تجمع الفريقين مساء الخميس المقبل فى إطار مباريات الجولة 33 من الدورى المصري الممتاز "we".

ويسعى فريق الذئاب للحصول على النقاط الثلاثة لحسم تواجده ضمن الأربع فرق المتصدرة جدول الدوري خاصة وأنه في منافسة شرسة مع سموحة، وبات المقاولون بحاجة إلى نقطة واحدة من أجل حسم المركز الرابع دون انتظار نتائج سموحة، الذى انتزع ثلاث نقاط ثمينة فى ذات الجولة بعد الفوز بديربى الإسكندرية أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف.

ويترقب فريق سموحة السكندري فرصة تعثر ذئاب الجبل للإنقضاض على المركز الرابع، مستغلًا اللقاءات الصعبة المتبقية للمقاولون أمام إنبى وبيراميدز، فى الوقت الذى يواجه فيه سموحة فريقى مصر المقاصة ونادى مصر.

من جانبه أكد علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن فريق طنطا يستحق الاحترام بعد الأداء الذى قدمه، خاصة أنه لم يستسلم بعد الهبوط رسميًا إلى القسم الثانى، مضيفًا أن المقاولون سيقاتل من أجل تأمين المربع الذهبى فى مباراته المقبلة أمام إنبى بعدما باتت تفصله نقطة واحدة فقط عن حسم المركز الرابع.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 53 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 32 جولة، حقق المقاولون الفوز فى 15 لقاء وتعادلوا فى 8 مباريات وخسروا 9 أخرين، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 43 هدفًا واستقبلت شباكهم 30 آخرين.
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