العضلة الخلفية.. الجهاز الفني للمصري يطمئن على إصابة زياد فرج

حرص علي ماهر المدير الفني للمصري على الاطمئنان على حالة الناشئ زياد فرج والذي تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة المصرى والاتحاد وهو الأمر الذي دفع بالجهاز الفني لاستبداله والدفع بزميله عبد الناصر محمد.





جاء اطمئنان ماهر عقب نهاية مباراة اليوم والتي جمعت بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وفريق الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.









وأكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق للكابتن علي ماهر إصابة باللاعب بإجهاد بسيط في العضلة الخلفية يحتاج معه للراحة ليومين على الأكثر يستأنف بعدها اللاعب تدريباته الجماعية مع الفريق.