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أخبار البلد

قومي الطفولة والاتحاد الأوروبي واليونيسف يطلقون حملة لتعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت للأطفال

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:14 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمد وديع
دشنت بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والمجلس القومى للطفولة والأمومة واليونيسف، صباح اليوم الثلاثاء، حملة لتعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت للأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفلة والذي يوافق الحادي عشر من أكتوبر من كل عام.

كما انطلقت اليوم وتحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة، حملة "أماني دوت كوم" من أجل حماية الفتيات والأطفال من العنف عبر الإنترنت، وذلك بالتعاون مع اليونيسف، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وتهدف المرحلة الأولى من الحملة إلى رفع مستوى الوعي بين الأطفال والآباء ومقدمي الرعاية بالإجراءات والتدابير الخاصة بحماية الأطفال والنشء من التهديدات الجديدة التي قد يواجهونها في عالم الإنترنت، أو التعرض لمحتوى ضار، أو الإساءة، فضلًا عن توفير وسائل للإبلاغ عن هذه الجرائم، والتي تتمثل في خط نجدة الطفل 16000.

وقال السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، إن "الاتحاد الأوروبي فخور جدًا بأن يكون جزءًا من هذه الحملة التي يتم إطلاقها في إطار الشراكة الاستراتيجية بينه وبين مصر لتعزيز حماية الأطفال ودعم الفتيات والفتيان الذين تعرضوا للعنف، قائلًا "لقد عملنا مع مصر لسنوات عديدة ونحن ملتزمون بمواصلة دعم جميع الجهود المبذولة لإنهاء العنف ضد الأطفال، وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي". ورافقت السفير برجر، الفتاة المصرية زينة كمال والتي تابعت الفاعليات في إطار فتيات في أدوار قيادية ضمن فاعليات #اليوم_العالمي_للفتاة. 
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