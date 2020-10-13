قومي الطفولة والاتحاد الأوروبي واليونيسف يطلقون حملة لتعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت للأطفال

دشنت بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والمجلس القومى للطفولة والأمومة واليونيسف، صباح اليوم الثلاثاء، حملة لتعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت للأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفلة والذي يوافق الحادي عشر من أكتوبر من كل عام.





كما انطلقت اليوم وتحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة، حملة "أماني دوت كوم" من أجل حماية الفتيات والأطفال من العنف عبر الإنترنت، وذلك بالتعاون مع اليونيسف، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وتهدف المرحلة الأولى من الحملة إلى رفع مستوى الوعي بين الأطفال والآباء ومقدمي الرعاية بالإجراءات والتدابير الخاصة بحماية الأطفال والنشء من التهديدات الجديدة التي قد يواجهونها في عالم الإنترنت، أو التعرض لمحتوى ضار، أو الإساءة، فضلًا عن توفير وسائل للإبلاغ عن هذه الجرائم، والتي تتمثل في خط نجدة الطفل 16000.



