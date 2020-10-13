ألمانيا تطالب تركيا بوقف لعبة التذبذب بشأن الصراع في المتوسط

انتقد وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس"، تركيا لإرسالها سفينة "عروج ريس" مجددًا للتنقيب عن النفط في المياه المتنازع عليها مع اليونان.





ووفقًا لصحيفة "كاثيمريني" اليونانية، وصف "ماس"، اليوم الثلاثاء، الخطوة أحادية الجانب، بأنها ضربة لجهود بدء المفاوضات بشأن التنقيب في المتوسط.





وكان ذلك بعد اجتماعه مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس في نيقوسيا اليوم الثلاثاء، داعيا تركيا إلى وقف لعبة التذبذب بموقفها بين التصعيد والتخفيف.





وأكد وزير الخارجية الألماني، أنه تعمد ترك أنقرة خارج أجندة رحلته، التي تتضمن السفر إلى قبرص واليونان، الثلاثاء، من أجل التشاور بشأن النزاع القائم حول التنقيب في المتوسط.





وكانت ألمانيا وجهت ، اليوم الثلاثاء، تحذيرا شديد اللهجة لتركيا من عواقب استفزازاتها بشرق المتوسط، بعد إرسال سفنية عروج ريس مجددا.

وردًا على خطوة تركيا، أصدرت ا لحكومة اليونانية، في وقت سابق من اليوم، إخطارًا ملاحيًا جديدا لتحذير السفن التركية من دخول مياهها الإقليمية، وذلك بعد إرسال تركيا سفينة التنقيب إلى شرق المتوسط.

وبدورهم، أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عن خيبة أملهم حيال استئناف تركيا أعمال التنقيب بمنطقة شرق المتوسط وفتح مدينة فاروشا المتنازع عليها مع اليونان أمام المواطنين الأتراك.