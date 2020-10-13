رضا حجازى يكرم مدير تعليم القاهرة ومديري المدارس بعد نجاح امتحانات الثانوية

كرم الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية بالقاهرة برعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



جاء ذلك في حفل بهيج اقامته الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية لتكريم القائمين على العمليه التعليميه والذين ساهموا بجهودهم في تفوق ابنائنا الطلاب والطالبات أوائل الثانويه العامه.



كما رحب المهندس احمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأباء والأمناء والمعلمين باللحضور مهنئا اياهم بنجاح منظومه الثانويه العامه ومرور العام علي خير في ظل ظروف جائحه كورونا.



كما قدم الشكر لأعضاء المجلس الأعلى للأباء والمعلمين و مديرى الإدارات ومديري العموم ومديرى المدارس، موضحا أن هذا الحفل له معانى خاصه لأن المديرية تسعى إلى إحداث ثورة تعليميه تتناسب مع العصر الحديث.





وقد نقل الدكتور رضا حجازى نائب الوزير تحيات الوزير مؤكدا أن المعلم هو العمود الفقرى للعمليه التعليميه والقوة الدافعه للتعلم فإذا قام كل مدير بدوره على أكمل وجه صلحت المدرسه فنحن في هذا العام نضع الأطر الخارجيه فقط وعلى كل مدير مدرسه وضع الجداول وفقا لما يتناسب مع مدرسته ويبدع في التنفيذ.



وخلال الحفل تم تكريم عبد الرؤف علام رئيس مجلس الأمناء والأباء والمعلمين لتعليم العاصمة و فريق تعليم القاهرة من مديري العموم ومديري مدارس الطلبة الأوائل علي مستوي الجمهورية ومديري المديريات والمدارس ورؤساء مجالس الأمناء الذين ساهموا في تفوق ونبوغ أبنائنا الطلبة.



و أشارت الدكتورة /إيمان حسين رئيس الإدارة المركزيه للأنشطة الطلابية ان احتفالية اليوم ترسل برقيه شكر لقيادات الوزارة والمديريات والمعلمين وجميع العاملين على تعليم أبنائنا قائلة :"إن عطاءكم خير برهان على عظمه هذا الوطن مقدمه جزيل الشكر والعرفان للدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني وتوجيهاته ودعمه الدائم و جهود نائب الوزير ودعمه وإصراره".





وخلال الحفل ألقى الطالب على عوضمن دمياط قصيدة بعنوان العلم مش غاية والطالبة جويرية من القاهرة قصيده بعنوان أفنيت في التدريس كل شبابي ، كما قدم فريق طلبة الانشطة بوزارة التربيه والتعليم أوبريت بعنوان هم الأساس.