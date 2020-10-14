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الاختيار.. أحمد الرافعي: جسدت العناصر الإرهابية زي ما شُفتهم ودرستهم.. فيديو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:11 ص
احمد الرافعي
احمد الرافعي
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هاني حسين
كشف الفنان أحمد الرافعي، عن كواليس دوره في مسلسل الاختيار الذي جسد بطولة الشهيد أحمد منسي.

وقال أحمد الرافعي في حواره ببرنامج "من مصر " المذاع على قناة "سي بي سي": "أي ممثل أكاديمي دارس مسرح؛ يتناول الشخصية بكل أبعادها".

وأضاف أحمد الرافعي: "جسدت العناصر الإرهابية  زي ما انا شفتهم ودرستهم واحتكيت بيهم ".

وتابع أحمد الرافعي: "تعرفت على دوافع الشخصية وشكل الشخصية المسئولة عن تجنيد العناصر الإرهابية الجديدة، وتعرفت على سمات الشخصية التي تقوم بتجنيد الشباب في الجماعة الإرهابية  كي أتمكن من إتقان الدور بشكل كبير".

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أبطال مسلسل الاختيار في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الأخيرة، وأشاد بدور أبطال المسلسل  في تجسيد بطولات القوات المسلحة أثناء مواجهة العناصر الإرهابية.
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