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أخبار العالم

بعد عودته من إثيوبيا.. مسئول أوروبي كبير يدخل العزل الصحي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:06 ص
جوزيب بوريل يدخل
جوزيب بوريل يدخل العزل الصحي بسبب كورونا
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قسم الخارجي
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دخوله العزل الذاتي؛ بعد اكتشاف إصابة مرافق له بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال زيارته إلى إثيوبيا.

وقال بوريل، في تغريدة على تويتر، إنه بعد عودته من رحلة إلى إثيوبيا الأسبوع الماضي، أثبتت الفحوصات إصابة أحد المرافقين له بفيروس كورونا.

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وأوضح المسؤول الأوروبي أن نتيجة فحوصاته بعد عودته من إثيوبيا جاءت سلبية، لكنه سيعزل نفسه وفقا للقواعد الحالية، منتظرا نتائج الاختبار الثاني.

وكان "بوريل" قد شارك، الأسبوع الماضي، في ندوة بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، حول دعم التحول الديمقراطي في إفريقيا.

في وقت سابق، قال بوريل، عقب محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الاتحاد الأوروبي يريد الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع روسيا، وتوسيع التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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