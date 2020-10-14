أمل جديد.. علاج محتمل لـ فيروس كورونا يمكن استنشاقه بالأنف

أكد باحثون في مجال الدواء أن علاجا جديدا يمكن استنشاقه عن طريق الأنف، أكثر فعالية للاستشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من الأدوية الموجودة حاليا.





وذكرت شركة "آي إل سي ثيرابيتيك" الأسكتلندية للتكنولوجيا الحيوية، أن دواء "إنترفيرون" الاصطناعي، والذي يسمى "ألفاسيت" أكثر فاعلية في منع انتشار الفيروس المستجد مقارنة بالأدوية الأخرى المتاحة.





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وبحسب التقارير، فقد تم تصميم الدواء ليعمل على تسريع استجابة الجسم الفطرية لفيروس كورونا ومنع تطور المرض.





وفي هذا السياق، يؤكد بحث نشرته جامعة سانت أندروز في أسكتلندا، على الفعالية العالية لدواء "ألفاسيت" وذلك خلال اختباره ضد الفيروسات التاجية في المعمل، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".





ومن جانبها، تقول الدكتورة كاثرين أدامسون المشرفة على الاختبارات إن التطور الملحوظ مثير للغاية.





وأضافت أن هناك فرقا كبيرا في النشاط الحيوي لأنواع فرعية من إنترفيرون ضد فيروسات كورونا، لافتة الى انه "قد يكون لهذه الاختلافات آثار علاجية مهمة لـكوفيد-19".





وكانت شركة "آي أل سي ثيرابيتيك" للتكنولوجيا الحيوية. أعلنت أن فعالية علاجها الجديد في المختبر في معالجة فيروس كورونا تصل إلى 20 ضعف الأدوية الأخرى المماثلة.





ويعد علاج ألفاسيت مركب اصطناعي يعتمد على " إنترفيرون ألفا" ومخترعه هو البروفيسور ويليام ستيمسون المؤسس والمدير العلمي الأول لشركة "آي أل سي ثيرابيتيك".



