بـ الأوف شولدر.. شيري عادل بإطلالة تخطف الأنظار





وظهرت بها شيري عادل ، ببلوزة أنيقة وجذابة باللون الأبيض، وتتميز بتفصيلة الأوف شولدر التى تبرز جمالها ورشاقتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شيري عادل في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الطبيعي التي تتناسب مع ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط جذاب لأكمال ظهورها.