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مرأة

بـ الأوف شولدر.. شيري عادل بإطلالة تخطف الأنظار

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:26 م
شيري عادل
شيري عادل
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نهى هجرس
نشرت الفنانة شيري عادل، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وناعمة تبرز جمالها.

وظهرت بها شيري عادل، ببلوزة أنيقة وجذابة باللون الأبيض، وتتميز بتفصيلة الأوف شولدر التى تبرز جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شيري عادل في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الطبيعي التي تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط جذاب لأكمال ظهورها.
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