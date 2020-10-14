لتحقيق الإدارة الرشيدة.. الاتصالات تكشف خطة مشروع حصر الثروة العقارية.. فيديو

قال خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، إن مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية هو مشروع عملاق يهدف إلى رصد أي تغيير على الأرض، ورصد أي عمارة تُبني، والأراضي التي يُبنى بها أكثر من عقار، والأراضي التي تُخصص للمجتمعات وغيرها .





الخاص بمنظومة حصر وإدارة الثروة العقارية ومنها كود للشارع ، كود للمبني ، كود للوحدات السكنية، بحيث تكون المرافق و الطرق مرتبطة بهذا الكود، لأن هذه البيانات تساعد في إجراء التراخيص والإجراءات الخاصة للبيع والشراء و العمل التجاري الذي هو جزء من المنظمة. وأشار " العطار " في مداخلة هاتفية خلال برنامج «اليوم» على قناة «dmc» ، إلى أن سيتم وضع ما يسمي بالكودوالإجراءات





وأضاف نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، أن فكرة الكود " الرقم القومي للعقار " هي تحديد رقم قومي للعقار مثلما يتم تحديد رقم قومي للمواطن المصري، وبالتالي هذا الرقم يحدد رقم الشقة والدور ومكان العمارة، وربط رقم العقار مع الرقم القومي للمواطن سيساعد في إجراءات الميكنة و الخدمات .





وأكد " العطار"، أنهم يعملون على إعادة رسم الخطة الخاصة بالمنظومة ككل وربطها بكافة الخدمات خلال الشهور القادمة، وبعدها يتم اختيار محافظة بشكل تجريبي على هذه الخطة، وبالفعل تم أخذ محافظة الاسكندرية كتجربة ، مع إمكانية تغييرها مع الوقت، موضحا أن خطة مشروع حصر الثروة العقارية تسهم في جذب الاستثمارات العالمية، و تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية.



