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مرأة

أعراض حصوات الكلى وعلامات الإصابة بها

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
 أسباب عديدة لحصوات الكلى فهى من أهم المشاكل الصحية التي يعاني منها البعض و يكتشفونها عن طريق الصدفة ،

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أبرز أسباب الإصابة بحصوات الكلى الوراثة فإذا كان لديك بالفعل حصوات في الكلى مرة واحدة ، فإن فرص الحصول عليها مرة أخرى مرتفعة للغاية وقد يؤدي نقص كمية كافية من الماء في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات في الكلى

أعراض الإصابة  بحصوات الكلى

أما عن  أعراض الإصابة  بحصوات الكلى حسب ما ورد في موقع " power of positivity" هى  شعور بالألم في الظهر أو البطن و إذا لاحظت أنك تعاني من ألم حاد أو حارق أثناء التبول، فقد تكون هذه علامة أخرى على أنه لديك حصوات بالكلى وجسمك يحاول يمررها إلى المسالك البولية أثناء التبول، فعليك مراجعة الطبيب.

على الجانب الأخر تعد أبرز أعراض الإصابة  بحصوات الكلى التبول باستمرار عرض يتقاسم فيه أما حصاوي الكلى أو إلتهابات في المسالك البولية و إذا لاحظت أن للبول رائحة قوية للغاية وغير سارة، فإنها علام على أنه قد يكون لديك حصوى وتحتاج إلى علاج فاستشير طبيب.

نصائح لمنع الإصابة بحصوات الكلى مرة أخرى

- الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالأكسالات وتناول الكثير من الماء بشكل متقطع على مدار اليوم اكثر من 2 لتر".
- تقليل كمية الصوديوم فى الطعام إلى 1500 ملج فى اليوم .
- الحد من البروتين الحيوانى كالبيض والمأكولات البحرية واللحوم قدر الامكان.
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