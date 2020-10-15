أعراض حصوات الكلى وعلامات الإصابة بها





وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أبرز أسباب الإصابة بحصوات الكلى الوراثة ف إذا كان لديك بالفعل حصوات في الكلى مرة واحدة ، فإن فرص الحصول عليها مرة أخرى مرتفعة للغاية و قد يؤدي نقص كمية كافية من الماء في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات في الكلى

تضر بصحة الكلى.. 5 أطعمة توقفي عن تناولها اقرأ أيضا

أعرا ض الإصابة بحصوات الكلى أعرا

أما عن أعرا ض الإصابة بحصوات الكلى حسب ما ورد في موقع " power of positivity" هى شعور بالألم في الظهر أو البطن و إذا لاحظت أنك تعاني من ألم حاد أو حارق أثناء التبول، فقد تكون هذه علامة أخرى على أنه لديك حصوات ب وجسمك يحاول يمررها إلى المسالك البولية أثناء التبول، فعليك مراجعة الطبيب. الكلى وجسمك يحاول يمررها إلى المسالك البولية أثناء التبول، فعليك مراجعة الطبيب. أعرا

على الجانب الأخر تعد أبرز أعرا ض الإصابة بحصوات الكلى التبول باستمرار عرض يتقاسم فيه أما حصاوي إذا لاحظت أن للبول رائحة قوية للغاية وغير سارة، فإنها علام على أنه قد يكون لديك حصوى وتحتاج إلى علاج فاستشير طبيب. التبول باستمرار عرض يتقاسم فيه أما حصاوي الكلى أو إلتهابات في المسالك البولية وإذا لاحظت أن للبول رائحة قوية للغاية وغير سارة، فإنها علام على أنه قد يكون لديك حصوى وتحتاج إلى علاج فاستشير طبيب. أعرا

نصائح لمنع الإصابة بحصوات الكلى مرة أخرى

- الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالأكسالات وتناول الكثير من الماء بشكل متقطع على مدار اليوم اكثر من 2 لتر". - تقليل كمية الصوديوم فى الطعام إلى 1500 ملج فى اليوم . - الحد من البروتين الحيوانى كالبيض والمأكولات البحرية واللحوم قدر الامكان. إذا كان لديك بالفعل حصوات في الكلى مرة واحدة ، فإن فرص الحصول عليها مرة أخرى مرتفعة للغاية و

فهى من أهم المشاكل الصحية التي يعاني منها البعض و يكتشفونها عن طريق الصدفة ،