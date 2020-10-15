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منوعات

الأكل كسب يوتيوب.. شاهد ماذا فعل جمهور أحمد وزينب في افتتاح مطعمهما الجديد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:53 م
اليوتيوبرز الشهيرين أحمد
اليوتيوبرز الشهيرين أحمد حسن وزينب
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محمد بدران
أعلن اليوتيوبر أحمد حسن على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى عن افتتاح مشروع خاص به مع زوجته زينب.

وتجمع العشرات من محبي اليوتيوبرز الشهيرين أحمد حسن وزينب،  مساء اليوم الخميس لمشاركتهما فرحة افتتاح مشروعهما الجديد بشارع 9 بالمعادي وسط حالة من الزحام الشديد.

وأعلن اليوتيوبرز الشهيرين أحمد حسن وزينب،  بعد أزمتهما الأخيرة اتجاههما لفتح مشروع تجاري عبارة عن مطعم ليكون مصدر دخل لهما بدلًا من اعتمادهما بشكل أساسي على الفيديوهات التي يصنعانها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ووجه احمد حسن وزينب الدعوة للفانز الخاص بهما حيث كتبا على صفحتهما بـ"مواقع التواصل الاجتماعي": "بعد بكرة الخميس، أجمل يوم فى حياتنا عشان أخيرًا حققنا حلمنا وهنفتح مطعم، يارب يكون فتحة خير علينا، وبما أنكم عيلتنا التانية لازم تشاركونا فرحتنا وتكونوا موجودين فى افتتاح مطعمنا الساعة ٣ العصر يوم الخميس الجاى".

الأكل كسب يوتيوب.. شاهد ماذا فعل جمهور أحمد وزينب في افتتاح مطعمهما الجديد
الأكل كسب يوتيوب.. شاهد ماذا فعل جمهور أحمد وزينب في افتتاح مطعمهما الجديد
الأكل كسب يوتيوب.. شاهد ماذا فعل جمهور أحمد وزينب في افتتاح مطعمهما الجديد
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