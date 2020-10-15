رانيا محمود ياسين تحذر: حسابات مزيفة تتحدث باسمي وتهاجم الفنانين.. فيديو

حذرت الفنانة رانيا محمود ياسين، متابعيها ومعجبيها من حساب مزور ينتحل شخصيتها، ويتحدث باسمها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".





وقالت رانيا محمود ياسين خلال مداخلتها الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "إن الحساب المزور يكتب تدوينات باسمها ويهاجم الفنانين والمسئولين على لسانها، ويقول إنه لا يوجد من يسأل عن والدها الفنان الراحل محمود ياسين خلال فترة مرضه، وهو غير صحيح".





وأضافت: "كل الناس كانت بتسأل على أبويا وتهتم بيه، بداية من رئاسة الجمهورية ومرورا بالفنانين وحتى المعجبين والمحبين الذين جاءوا اليوم من محافظات بعيدة مثل سوهاج لحضور جنازته".





وأردفت رانيا ياسين: " أنا حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موثقة بالعلامة الزرقاء، غير كده أنا مليش علاقة بيها ومش مسئولة عنها".





ووجهت رانيا محمود ياسين، التحية والشكر لكل من تقدم لهم بواجب العزاء وحضر جنازة والدها الفنان القدير محمود ياسين، والذي وافته المنية أمس الأربعاء، وشيعت جنازته اليوم الخميس.



