رانيا محمود ياسين تحذر: حسابات مزيفة تتحدث باسمي وتهاجم الفنانين.. فيديو

حذرت الفنانة رانيا محمود ياسين، متابعيها ومعجبيها من حساب مزور ينتحل شخصيتها، ويتحدث باسمها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وقالت رانيا محمود ياسين خلال مداخلتها الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "إن الحساب المزور يكتب تدوينات باسمها ويهاجم الفنانين والمسئولين على لسانها، ويقول إنه لا يوجد من يسأل عن والدها الفنان الراحل محمود ياسين خلال فترة مرضه، وهو غير صحيح".
وأضافت: "كل الناس كانت بتسأل على أبويا وتهتم بيه، بداية من رئاسة الجمهورية ومرورا بالفنانين وحتى المعجبين والمحبين الذين جاءوا اليوم من محافظات بعيدة مثل سوهاج لحضور جنازته".
وأردفت رانيا ياسين: " أنا حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موثقة بالعلامة الزرقاء، غير كده أنا مليش علاقة بيها ومش مسئولة عنها".
ووجهت رانيا محمود ياسين، التحية والشكر لكل من تقدم لهم بواجب العزاء وحضر جنازة والدها الفنان القدير محمود ياسين، والذي وافته المنية أمس الأربعاء، وشيعت جنازته اليوم الخميس.