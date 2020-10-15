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نصائح غدائية للحفاظ على صحة القلب

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:53 م
نصائح غدائية للحفاظ
نصائح غدائية للحفاظ على صحة القلب
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أسماء عبد الحفيظ

النظام الغذائي الصحي للقلب هو نمط من الأطعمة التي تتناولها على مدار أيام وأسابيع وشهور، يقلل النشاط البدني المنتظم من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو الإصابة بأمراض القلب، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

الإقلاع عن التدخين يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية على الفور تقريبًا.

يعد فهم الكوليسترول وضغط الدم والتحكم فيه أمرًا أساسيًا لصحة قلبك.

نصائح لاتباع نظام غذائي صحي للقلب

الأكل الصحي هو نمط، حياة يمتدد لعددة أشهر، وهو عبارة عن الأكل الخالي من الدهون المشبعة والحبوب الكاملة والألياف المضادة للأكسدة.

هذا النمط من الأكل منخفض بشكل طبيعي في الدهون المشبعة والمتحولة والملح والسكر المضاف، إنه غني بالحبوب الكاملة والألياف ومضادات الأكسدة والدهون غير المشبعة.

تناول المزيد من الفاكهة والخضروات

يرتبط النظام الغذائي المليء بمجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات بتحسين صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

استبدل الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة على قدر أكبر من الحبوب الطبيعية. هذا يعني أن لديهم المزيد من العناصر الغذائية مثل الألياف الغذائية وفيتامين ب وفيتامين هـ والدهون الصحية.

اتخذ خيارات صحية للدهون

أفضل الدهون التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي هي الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة (أوميغا 3 وأوميغا 6). يمكنك العثور على هذه الدهون الصحية في الأفوكادو والمكسرات والأسماك وبذور عباد الشمس.

استخدم الأعشاب والتوابل بدلًا من الملح

تناول الكثير من الملح يضر بقلبك. يمكن أن يزيد الصوديوم الموجود في الملح من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

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