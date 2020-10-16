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رياضة

هل يشارك حميد أحداد مع الرجاء أمام الزمالك؟ صدى البلد يكشف الحقيقة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:55 م
حميد احداد
حميد احداد
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محمد السعيد
شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بشأن موقف حميد أحداد من المشاركة أمام الزمالك، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كان حميد أحداد انضم إلى الرجاء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادما من الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ورفض نادي الزمالك مشاركة حميد أحداد مع الرجاء في مباراة الأحد وفقا لبنود العقد، رغم إصرار الرجاء على إشراك اللاعب، باعتباره أهم أسلحة الفريق.

وعلم " صدى البلد" من مصادر مغربية، أن الرجاء قرر عدم إشراك حميد أحداد في أمام الزمالك بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ بعد رفض إدارة القلعة البيضاء.

يذكر أن نادي الزمالك، أعلن منذ قليل إصابة نجمه التونسي فرجاني ساسي بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وستقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، اليوم، الجمعة، عن احتضان مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 - 2020.

وفي حال تأهل الأهلي والزمالك أو فريق من مصر وفريق من المغرب  سيقام النهائي في مصر، أما في تأهل الوداد والرجاء إلى المباراة النهائية، ستقام البطولة في المغرب.
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