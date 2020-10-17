انطلاق الدراسة في 970 مدرسة بمطروح وسط إجراءات احترازية..فيديو

انطلقت صباح اليوم السبت الدراسة في 970 مدرسة علي مستوى محافظة مطروح بكافة الإدارات التعليمية وسط إجراءات وقائية واحتراذية لمواجهة فيروس كورونا.









وأكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ان محافظة مطروح انهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد بعدد 790 مدرسة





واضاف ان هناك عدد من المدارس تم دخولها الخدمة للعام الاول بالاضافة الي تطوير وإجراء توسعات في عدد من المدارس .





وأوضح إلى دخول 7 مدارس جديدة تم إنشائها من خلال هيئة الأبنية التعليمية ودخولها الخدمة التعليمية مع بداية العام الدراسي الحالي حيث تم إنشاء مدرسة ابن سينا الرسمية لغات بمنطقة علم الروم في مدينة مرسي مطروح ومدرسة تل الزيتون الابتدائية بمنطقة رأس الحكمة ومدرسة القرية ٢٣ الثانوية المشتركة بقطاع البنجر ومدرسة جلحوب المغواري للتعليم الأساسي بقرية سيدي عبدالرحمن .





واضاف أنه تم الانتهاء من الصيانة الشاملة لعدد خمس وعشرين مدرسة بأرجاء المحافظة بتكلفة 37 مليون جنيه .





وأوضح أنه تم الانتهاء من التوسعات الإنشائية الأفقية في مدارس سعد زغلول الابتدائية والضبعة الابتدائية بنات بمدينة الضبعة بالإضافة إلي مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي بمدينة الحمام وذلك لمواجهة ارتفاع الكثافة الطلابية بهذا المدارس بجانب صرف 2 مليون جنيه لأعمال الصيانة البسيطة بكافة مدارس المحافظة.





وشدد على الجاهزية الكاملة بكافة المدارس لبداية الدراسة وتوافر كافة الأجواء التربوية المناسبة والاحترازية الوقائية بالمدارس لمواجهة جائجة كورونا حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب وذلك وفقا للتعليمات الوزارية .





وأوضح الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن المديرية اتخذت كافة التدابير المطلوبة لضمان تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد بكافة المؤسسات التعليمية .