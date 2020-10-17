AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

انطلاق الدراسة في 970 مدرسة بمطروح وسط إجراءات احترازية..فيديو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:36 ص
انطلاق الدراسة بمطروح
انطلاق الدراسة بمطروح
Advertisements
ايمن محمود
انطلقت صباح اليوم السبت الدراسة في 970 مدرسة علي مستوى محافظة مطروح بكافة الإدارات التعليمية وسط إجراءات وقائية واحتراذية لمواجهة فيروس كورونا.


وأكد الدكتور  سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  ان محافظة مطروح  انهت استعداداتها  لاستقبال العام الدراسى الجديد   بعدد 790 مدرسة 

 واضاف ان هناك عدد من المدارس تم دخولها الخدمة للعام الاول بالاضافة الي تطوير وإجراء توسعات في عدد من المدارس .

وأوضح  إلى دخول 7 مدارس جديدة تم إنشائها من خلال هيئة الأبنية التعليمية ودخولها الخدمة التعليمية مع بداية العام الدراسي الحالي حيث تم إنشاء مدرسة ابن سينا الرسمية لغات بمنطقة علم الروم في مدينة مرسي مطروح ومدرسة تل الزيتون الابتدائية بمنطقة رأس الحكمة ومدرسة القرية ٢٣ الثانوية المشتركة بقطاع البنجر ومدرسة جلحوب المغواري للتعليم الأساسي بقرية سيدي عبدالرحمن .

واضاف  أنه تم الانتهاء من الصيانة الشاملة لعدد خمس وعشرين مدرسة بأرجاء المحافظة بتكلفة 37 مليون جنيه .

 وأوضح أنه تم الانتهاء من التوسعات الإنشائية الأفقية في مدارس سعد زغلول الابتدائية والضبعة الابتدائية بنات بمدينة الضبعة بالإضافة إلي مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي بمدينة الحمام وذلك لمواجهة ارتفاع الكثافة الطلابية بهذا المدارس بجانب صرف 2 مليون جنيه لأعمال الصيانة البسيطة بكافة مدارس المحافظة.

وشدد على  الجاهزية الكاملة بكافة المدارس لبداية الدراسة وتوافر كافة الأجواء التربوية المناسبة والاحترازية الوقائية بالمدارس لمواجهة جائجة كورونا حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب وذلك وفقا للتعليمات الوزارية .

وأوضح الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن المديرية اتخذت كافة التدابير المطلوبة لضمان تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد بكافة المؤسسات التعليمية .
 
وتقدم بالشكر  لوزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي واللواء خالد شعيب علي الدعم المتواصل للعملية التعليمية. 
انطلاق الدراسة في 970 مدرسة بمطروح وسط إجراءات احترازية..فيديو
انطلاق الدراسة في 970 مدرسة بمطروح وسط إجراءات احترازية..فيديو
انطلاق الدراسة في 970 مدرسة بمطروح وسط إجراءات احترازية..فيديو
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على المدارس الجديدة واستعدادات مطروح للعام الدراسي المقبل

مدير تعليم مطروح يتفقد عدد من المدارس لبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد

تعليم مطروح: وصول 98 % من الكتب المدرسية لمخازن المديرية

تعرف على استعدادات تعليم مطروح لانطلاق العام الدراسي

تعرف على المدارس الجديدة التى تدخل الخدمة خلال العام الدراسي الجديد بمطروح

تعليم مطروح تعلن عن اتخاذها كافة التدابير الاحترازية لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

شاهد.. وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو قبل ساعات من انطلاق الدراسة

الدولار يسجل 15.75 جنيه.. سعر العملات الأجنبية بمستهل تعاملات السبت

ليفربول ضيفا ثقيلا على إيفرتون لاستعادة هيبة البطل فى الدوري الإنجليزي.. اليوم

ذكرى عميد المسرح العربي يوسف وهبي وسر حصوله على البكوية

أنا مصرية أوي مش خواجاية.. نيللي كريم ترد على جنسية والدتها.. فيديو

إصابة وزير خارجية النمسا بفيروس كورونا

AdvertisementS

حبسها سنة ونصف في الحمام.. لحظة نجاة امرأة حولها زوجها إلى هيكل عظمي| فيديو

شاهد.. وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو قبل ساعات من انطلاق الدراسة

حكم تجفيف الوجه أثناء الوضوء في الحمام.. 30 حقيقة لا يعرفها الكثيرون

الحكم اتهم بالفساد.. فرج عامر يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والوداد فى دوري الأبطال

بعد 20 ساعة في ثلاجة الجثث.. ميت يستيقظ فجأة ويثير الذعر.. فيديو

بسمة وهبة تنشر لحظات دخولها للعمليات

نجم الأهلي يشكر المقاولون العرب بعد التأهل الإفريقي

حمادة هلال يهنئ مصطفي قمر علي افتتاح مطعمه الجديد

أخبار الرياضة.. مدرب الوداد السابق يحذر الأهلي.. وطبيب الزمالك يكشف آخر تطورات ساسي ومصير حازم وعلاء من لقاء الرجاء

مدرب الوداد السابق يحذر الأهلي من ثنائي الفريق ويؤكد: خسارة الأحمر 0-1 تعني خروجه من البطولة

أخبار الفن| الموت يفجع الفنانة صفية العمري.. أول رد من طارق العريان بعد هجوم ابن أصالة.. أحمد العوضي مع طليق ياسمين عبد العزيز

بـ10 رصاصات.. تفاصيل قتل مسلم شيشاني قطع رأس مدرسا أساء للرسول.. ورد فعل الرئيس الفرنسي| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تسولها الطعام عبر تويتر.. قصة مطربة مثيرة للجدل اعتنقت الإسلام رغم المثلية ومحاولة الانتحار..صور

مكياج صاخب و فستان ملفت.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

أغلى 5 سيارات دفع رباعي في الإمارات ..صور