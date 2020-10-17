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محافظات

وزير التنمية المحلية يضع حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي بقرية القبلي قامولا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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شمس يونس
وضع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم السبت، حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية ( القبلي قامولا ) التابعة لمركز القرنة؛ ضمن خطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن المقرر أن يخدم هذا المشروع ٤ قرى منها القبلي قامولا بإجمالي عدد سكان ٥٠ ألف مواطن، وبتكلفة حوالي ١٥٠ مليون جنيه. 

وخلال زيارة وزير التنمية المحلية والمحافظ للقرية، تقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على جهودها في مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ عدد كبير من المشروعات في قرى محافظة الأقصر.

وأكد الأهالي، أن قرية القبلي قامولا والقرى المجاورة لها شهدت تنفيذ عدد من مشروعات صرف صحي ومياه شرب وخدمات صحية وكهرباء وتوفير معدات النظافة.

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