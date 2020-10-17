مع بداية الدراسة.. نصائح للأطفال قبل ارتداء الكمامة

مع حلول العام الدراسي الجديد، تشعر الكثير من الأمهات بالخوف و القلق على أطفالها، بسبب انتشار الأمراض بين الطلاب سواء البرد والأنفلونزا أو غيرها من الأمراض المعدية الأخري.





وأصبحت الكمامة من الأشياء الأساسية، التي يجب أن تكون مع كل شخص و فرد خارج المنزل للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ، و الحد من أنتشار المرض، ومع بداية العام الدراسي الجديد شدد العلماء و الأطباء على ضرورة ارتدائها خلال اليوم الدراسي.





وفي هذا السياق قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه لابد من الحرص الدائم على ارتداء الكمامة للوقاية و حماية الأطفال من فيروس كورونا





اقرأ أيضا..





وأضاف مجدي بدران ، في تصريحات لـ صدى البلد، أن الكمامة ممنوعة قبل سنتين من العمر لأنها ويمكن أن تسبب الاختناق لضيق مجرى الهواء، و ممنوعة فى الأطفال بشكل عام الذين لديهم أى إعاقة تمنعهم من القدرة على ارتداء أو خلع الكمامة مثل بعض الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمنع أيضًا الأطفال من ارتداء الكمامة خلال اللعب أو ممارسة الرياضة .





وأشار خبير المناعة إلي ضرورة مراقبة الأطفال بشكل عام خلال استخدامهم الكمامة.