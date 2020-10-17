وفيات فيروس كورونا في إيران تتجاوز 30 ألفا

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيران حاجز الـ30 ألف حالة، بعد تسجيل 253 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت إيران عن تسجيل 4.103 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 526.490 حالة.
وأشارت بيانات الصحة الإيرانية إلى أن 4.721 من المصابين بفيروس كورونا، في حالة صحية حرجة بالعناية المركزة.
في المقابل، بلغ إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد 30.123 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 423.921.
ولا يزال خطر تفشي فيروس كورونا مرتفعا في معظم أقاليم إيران، حيث دخل بعضهم في حالة تأهب جراء تزايد معدل الإصابة بالفيروس.
وعاد الأمل من جديد في الحصول على لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مرة أخرى بعد أن تبين أن اللقاح الصيني التجريبي آمن وينتج عنه استجابة مناعية سريعة.
ووفقا لصحيفة « ديلي ميل البريطانية»، شملت الدراسة التجريبية للقاح، إعطاء كل متطوع جرعة مضاعفة من لقاح شركة "سينوفارم" المملوك للدولة، والذي سرعان ما أنتج أجساما مضادة لفيروس كورونا المستجد، المسبب لـ كوفيد-19.
ومن الناحية النظرية، فإن هذا اللقاح يحمي من الإصابة بالفيروس مرة أخرى في المستقبل، أو على الأقل يحمي الحاصلين على اللقاح من الإصابة بنوبة شديدة من المرض، ولكن لم يتم إثبات ذلك بعد.