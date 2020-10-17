تويتر يتحول لسجل معايدات بسبب المرأة العُمانية

يحتفل العٌمانيون في السابع عشر من شهر أكتوبر، من كل عام بيوم المرأة العمانية وذلك تكريمًا لها وتقديرًا للمكانة التي وصلت إليها ودورها البناء فى رفعة المجتمع وتأكيدا لمقولة السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، "أن الوطن لا يحلق من دون المرأة" وذلك إيمانًا بدورها المحوري.





وأطلق العمانيون بهذه المناسبة هاشتاج #يوم_المرأة_العمانية ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في السلطنة حاصدا أكثر آلاف التغريدات فى ساعات قليلة.





وأكد المغردون على دور المرأة في المجتمع العماني وعلى أحقيتها بهذا اليوم نظرا للجهود التي قامت بها خدمة للوطن على المستوي المحلى والإقليمي والدولى.





ومن جهته، هنأ ذي يزن بن هیثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب المرأة العمانية بما وصلت إليه من مكانه بفضل ما حققته من إنجازات ونجاحات في كافة القطاعات حيث كانت شريكة حقيقية وفاعلا في مسيرة البناء والتطور للنهضة العمانية المباركة، وحظيت بالرعاية والاهتمام من قبل المقام السامي للسلطان هيثم بن طارق الأمر الذي مكنها من أداء واجبها ومسؤوليتها واستطاعت أن تتبوأ مناصب قيادية في الدولة ساهمت في دفع عجلة التنمية والبناء





وأضاف قائلا “إن التشريعات والقوانين كفلت للمرأة كافة حقوقها، وأن الاحتفال بيوم المرأة العمانية هو فرصة مناسبة لقراءة مشهد مسيرة المرأة العمانية ومدى تطوره من عام لعام ليمثل بذلك تاريخا سجل فيه ما تحقق من مكتسبات للمرأة العمانية وما راكمته من خبرات والانطلاق نحو تعزيز مشاركتها في بناء مستقبل أفضل للمرأة والمجتمع ككل





وأضاف بأن المرأة العمانية تعد ذراعا منتجا وفاعلا إلى جانب الرجل ولها دورها الأساسي في تحقيق الرؤية المستقبلية للسلطنة”





وأشار إلى أن المرأة العمانية ركن مهم لبناء المجتمع على نهج قويم من أسس التربية والصلاح وسمو الأخلاق والذي شكل أساسا لثقافة الإنسان العماني في فكره وتعامله مع محيطه بمبدأ يسوده الاحترام للآخر.





وقال بهذه المناسبة “لقد كان للمرأة العمانية حضور لافت في تحقيق الإنجازات الثقافية والرياضية والشبابية، واستطاعت أن تحصد العديد من الجوائز الإقليمية والدولية في مشاركتها الخارجية والتي هي مصدر فخر واعتزاز ويعكس الواقع الحضاري الذي تعيشه المرأة العمانية من رعاية واهتمام في ظل الرعاية السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه .





كما أكد فى هذه المناسبة، حرص السلطنة التام على دعم ومساندة جهود المرأة العمانية لتحقيق ما تصبو إليه من طموحات، وسنعمل على تسخير كافة الإمكانات المتاحة للوصول إلى الأهداف المرجوة والتي سوف تسهم في تحقيق رؤية عمان.