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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 18-10-2020

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:03 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 18-10-2020؛ بالبنوك العاملة في السوق المصرية منذ الخميس الماضي.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري كمتوسط سعر لـ 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

وسجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك " العربي الافريقي الدولي، التجاري الدولي، المصرف المتحد، التعمير والاسكان، مصر إيران للتنمية" إلي 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الإسكندرية، كريدي أجريكول، المصري الخليجي، الأهلي اليوناي، عودة،سايب" نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه  للبيع

ووصل اعلي سعر لـ الدولار بالبنك الأهلي الكوتي" نجو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

وارتفع الين واتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي هذا الشهر الجمعة الماضي، إذ تسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتعثر التقدم صوب تقديم تحفيز أمريكي في إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

وفي ظل تطبيق قيود جديدة لمكافحة انتشار كوفيد-19 في أوروبا وبريطانيا، ارتفعت عملة الاحتياطي العالمي لأعلى مستوى في أسبوعين عند 93.910 مقابل سلة من العملات، واستقرت دون تلك الذروة بقليل في الجلسة الآسيوية.

وعاود الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا الارتفاع مجددا صوب أعلى مستوى في أسبوعين والذي بلغه يوم الأربعاء وسجل في أحدث تداولات 105.24 للدولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.3% وتكبدت بقية العملات الرئيسية خسائر.

ودخلت لندن في إجراءات عزل عام مشددة لمواجهة كوفيد-19 في منتصف الليل، ومع حظر تجول في باريس يجعل هذا أكبر مدينتين في أوروبا تعيشان في ظل قيود تفرضها الدولة.

وتضررت العملات الشديدة التأثر بالمخاطرة بالقدر الأكبر، وتصدر الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي والكرونة النرويجية الخسائر الأسبوعية.

ومُنيت الكرونة النرويجية بخسارة 2.5% هذا الأسبوع، بينما انخفض الدولار الأسترالي 2.3%.

كما شهد الجنيه الإسترليني موجة بيع كثيفة أمس الخميس بفعل مخاوف حيال العقبات التي تمنع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من التوصل لاتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وخسرت العملة البريطانية 1.1% هذا الأسبوع وقبعت عند 1.2893 دولار اليوم.

واستقر اليورو في آسيا اليوم، لكنه خسر نحو 1% في الأسبوع.

كما استقر الدولار الأمريكي أيضا وربح 0.8% مقابل سلة من العملات هذا الأسبوع، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أواخر سبتمبر.
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