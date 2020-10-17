الدوري الألماني.. لايبزيج يعبر اوجسبورج وخسارة ماينز أمام ليفركوزن وتعادل فرايبورج وبريمن

حقق فريق لايبزيج الفوز علي منافسه اوجسبورج اليوم السبت بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي اقيمت علي ملعب مبولس أرينا ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني .





وسجل لفريق لايبزيج انجيلينو خوسي تاسيندي في الدقيقة 45 من عمر اللقاء بينما اضاف الثاني يوسف يولسن في الدقيقة 66 من زمن المباراة .





كما حقق فريق باير ليفركوزن الفوز علي منافسه ماينز بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي اقيمت علي ملعب أوبيل أرينا ضمن منافسات نفس الجولة ، وسجل هدف المباراة الوحيد لفريق باير ليفركوزن اللاعب لوكس الاريو في الدقيقة 30 من زمن المباراة .





وسقط فريق فرايبورج في فخ التعادل امام فريق فيردر بريمن بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي اقيمت علي ملعب شوارزوالد ستاديون





وسجل الاهداف كلا فيليب لينهارت لفريق فرايبورج بينما سجل لفريق بريمن اللاعب نيكلاس فرلكروج من ضربة جزاء في الدقيقة 25





ونجح فريق شتوتجارت في الفوز على هيرتا برلين بنتيجة هدفين دون رد سجلهم كلا من مارك أوليفر كيمبف في الدقيقة التاسعة وغونزالو كاسترو .





وتستأنف بعد قليل مواجهات نفس الجولة اليوم بلقاء بايرن ميونخ أمام منافسه أرمينيا بيليفيلد في تمام الساعة السادسة والنصف كما يلعب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ أمام فولفسبورج في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء .