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مرأة

احترس.. الانفعال يهددك بالإصابة بالبهاق

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:59 م
احترس الانفعال يهددك
احترس الانفعال يهددك بالاصابة بالبهاق
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أسماء عبد الحفيظ

حذر الدكتور عماد زهران استشارى الجلدية من الانفعال والاجتهاد النفسي لاته يعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بالبهاق، فقد أكد الأطباء ان ثلث حالات البهاق فى العالم ليست وراثة، لذلك يجب على الأشخاص الحد من التوتر والإنفعال. 


ففى إطار هذا السياق نشر موقع هيلثي انه في المتوسط ​​، يصيب البهاق 1٪ من سكان العالم. أكثر من 75٪ من المرضى لديهم صورة ذاتية سلبية بسبب المرض. كثيرًا ما يتجاهل القائم بالرعاية التأثير العاطفي للجلد ، مما يؤثر سلبًا على العلاج والتشخيص، للتحقق من تأثير البهاق على مشاعر المرضى ومناقشة التفاعل بين العقل والجسم وأثره على المرض. طرق؛ في زيارتهم الطبية الأولى.


أجاب مائة مريض يعانون من أشكال مختلفة من البهاق على سؤال حول المشاعر التي أثارها وجود البقع. النتائج؛ اشتكى ثمانية وثمانون في المائة من المرضى الذين يعانون من بقع في مناطق مكشوفة من مشاعر مزعجة مقابل 27 في المائة من أولئك الذين يعانون من البقع في مناطق غير مكشوفة. كانت المشاعر الأكثر شيوعًا هي الخوف ، وتحديدًا توسع البقع (71٪) ، العار (57٪) ، انعدام الأمن (55٪) ، الحزن (55٪) والتثبيط (53٪).


تولد الأمراض المزمنة لدى البشر تجربة سلبية يفضي إليها توقع المعاناة، إلى جانب الإرشادات العلمية المناسبة.

يحتاج مرضى البهاق إلى الراحة العاطفية، تعتمد نتائج العلاج وامتثال المرضى له ، وحتى قدرتهم على الصمود في مواجهة الفشل العلاجي العرضي ، على علاقة جيدة بين الطبيب والمريض. في الوقت الذي يستخدم فيه الأطباء الموارد العلاجية ذات السمعة الطيبة ، من الضروري أن يصبح أطباء الأمراض الجلدية قادرين على تقييم المريض بطريقة تكاملية. تولد الأمراض المزمنة لدى البشر تجربة سلبية يفضي إليها توقع المعاناة. إلى جانب الإرشادات العلمية المناسبة ، يحتاج مرضى البهاق إلى الراحة العاطفية.


تعتمد نتائج العلاج وامتثال المرضى له ، وحتى قدرتهم على الصمود في مواجهة الفشل العلاجي العرضي ، على علاقة جيدة بين الطبيب والمريض. في الوقت الذي يستخدم فيه الأطباء الموارد العلاجية ذات السمعة الطيبة ، من الضروري أن يصبح أطباء الأمراض الجلدية قادرين على تقييم المريض بطريقة تكاملية. تولد الأمراض المزمنة لدى البشر تجربة سلبية يفضي إليها توقع المعاناة. إلى جانب الإرشادات العلمية المناسبة ، يحتاج مرضى البهاق إلى الراحة العاطفية.


تعتمد نتائج العلاج وامتثال المرضى له ، وحتى قدرتهم على الصمود في مواجهة الفشل العلاجي العرضي ، ويجب أن يكون هناك علاقة جيدة بين الطبيب والمريض. في الوقت الذي يستخدم فيه الأطباء الموارد العلاجية ذات السمعة الطيبة.

من الضروري أن يصبح أطباء الأمراض الجلدية قادرين على تقييم المريض بطريقة تكاملية.

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