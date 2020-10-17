نور الشربيني وعلي فرج يتوجان ببطولة مصر الدولية للإسكواش

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم تسليم جوائز بطولة مصر الدولية للإسكواش حيث فاز اللاعب على فرج بلقب البطولة في منافسات الرجال، وحصلت اللاعبة نور الشربيني على لقب البطولة في منافسات السيدات، وذلك ضمن فعاليات البطولة التي استضافتها مصر في الفترة 10-17 أكتوبر الجاري بالملعب الزجاجي بسفح الأهرامات بمشاركة 96 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.









حضر مراسم توزيع الجوائز الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، وعمرو منسي المدير التنفيذي للبطولة، وعدد من الرعاة، والفنانين.









واستطاع اللاعب على فرج الفوز على منافسه طارق مؤمن في المباراة النهائية لمنافسات الرجال بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شئ، بينما تغلبت اللاعبة نور الشربيني على اللاعبة نوران جوهر في نهائي السيدات.









وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبين على التميز في أداء المباريات والنجاح في حصد لقب البطولة على صعيد منافسات الرجال والسيدات، متمنيًا لهم ولجميع اللاعبين المصريين التوفيق، والاستمرار في تقديم الأداء المتميز والراقي في مختلف البطولات الدولية المقرر مشاركتهم بها الفترة المقبلة.









وأشاد وزير الرياضة بكافة الجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، وحرصهم على الخروج بها في أفضل صورة، وتحقيق أعلى درجات النجاح لها، مما يؤكد تفوق مصر على مستوى استضافة، وتنظيم البطولات الدولية، إضافة إلى الحرص على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة تنسيقًا مع الجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مثنيًا على الموقع الأثري المتميز بسفح الأهرامات الذي احتضن فعاليات البطولة.









ونوه الدكتور أشرف صبحي إلى البطولات الرياضية الدولية الكبرى المزمع إقامتها في مصر خلال الفترة القادمة وفى مقدمتها بطولة العالم لكرة اليد للرجال في يناير المقبل، مشيرًا أن استضافة مصر لتلك البطولات يكون لها المردود والأثر الإيجابي على المستوي الاقتصادي وتنشيط السياحة، والتنسيق بين إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار في هذا الشأن.









يذكر أن البطولة الدولية المفتوحة للإسكواش "رجال وسيدات" تعد واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية سيدات ورجال، ويتنافس اللاعبون على مجموع جوائز مالية تصل إلى 540 ألف دولار، والذي يعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الإسكواش هذا الموسم.